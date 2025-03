Рубио: Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

Киев должен быть готов к трудным решениям по мирному договору с РФ, заявил Рубио Фото: Official State Department / Freddie Everett новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Очевидно, что Украине будет очень сложно заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал Рубио журналисту The New York Times. Госсекретарь выразил мнение, что «никакое военное решение этой ситуации невозможно, и обе стороны должны это осознать». Как сообщила The New York Times, политик сделал это заявление в самолете по пути в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча делегаций США и Украины во вторник. По его мнению, Россия и Украина должны быть готовы к принятию «трудных» решений для завершения конфликта. В контексте восстановления дипломатических отношений между США и Россией, начатых в Эр-Рияде, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул необходимость компромиссов для урегулирования ситуации на Украине. Он выразил надежду на скорое восстановление работы посольств, что станет знаком нормализации отношений.