Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Очевидно, что Украине будет очень сложно заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал Рубио журналисту The New York Times. Госсекретарь выразил мнение, что «никакое военное решение этой ситуации невозможно, и обе стороны должны это осознать».
Как сообщила The New York Times, политик сделал это заявление в самолете по пути в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча делегаций США и Украины во вторник. По его мнению, Россия и Украина должны быть готовы к принятию «трудных» решений для завершения конфликта.
В контексте восстановления дипломатических отношений между США и Россией, начатых в Эр-Рияде, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул необходимость компромиссов для урегулирования ситуации на Украине. Он выразил надежду на скорое восстановление работы посольств, что станет знаком нормализации отношений.
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