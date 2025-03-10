10 марта 2025

Рубио: Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Киев должен быть готов к трудным решениям по мирному договору с РФ, заявил Рубио
Киев должен быть готов к трудным решениям по мирному договору с РФ, заявил Рубио Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. 

«Очевидно, что Украине будет очень сложно заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал Рубио журналисту The New York Times. Госсекретарь выразил мнение, что «никакое военное решение этой ситуации невозможно, и обе стороны должны это осознать».

Как сообщила The New York Times, политик сделал это заявление в самолете по пути в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча делегаций США и Украины во вторник. По его мнению, Россия и Украина должны быть готовы к принятию «трудных» решений для завершения конфликта.

В контексте восстановления дипломатических отношений между США и Россией, начатых в Эр-Рияде, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул необходимость компромиссов для урегулирования ситуации на Украине. Он выразил надежду на скорое восстановление работы посольств, что станет знаком нормализации отношений.

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Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.  «Очевидно, что Украине будет очень сложно заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал Рубио журналисту The New York Times. Госсекретарь выразил мнение, что «никакое военное решение этой ситуации невозможно, и обе стороны должны это осознать». Как сообщила The New York Times, политик сделал это заявление в самолете по пути в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча делегаций США и Украины во вторник. По его мнению, Россия и Украина должны быть готовы к принятию «трудных» решений для завершения конфликта. В контексте восстановления дипломатических отношений между США и Россией, начатых в Эр-Рияде, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул необходимость компромиссов для урегулирования ситуации на Украине. Он выразил надежду на скорое восстановление работы посольств, что станет знаком нормализации отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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