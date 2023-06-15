Челябинский губернатор Текслер подвел итоги первого дня ПМЭФ. Видео

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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер встретился с партнерами на ПМЭФ Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги первого дня работы на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Видео глава региона разместил на своей странице в соцсети.

«Первый день был насыщенным и очень важным для нашего региона. Начали с обсуждения и презентации инвестиционного потенциала региона, это первоочередная задача. Далее состоялось несколько встреч с нашими зарубежными партнерами из Белоруссии, Ирана», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Текслер добавил, что также в ходе первого дня форума прошли ряд встреч с представителями других регионов России, в рамках которых были подписаны соглашения о межрегиональном взаимодействии. Кроме того, состоялись встречи с представителями крупного бизнеса в сфере промышленности и логистики.

Ранее стало известно о том, что правительство Челябинской области и Транспортная группа FESCO на площадке ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в развитии транспортно-логистического обеспечения предприятий. Еще в начале июня FESCO запустила новый железнодорожный контейнерный сервис Chelyabinsk Shuttle, который свяжет «Владивостокский морской торговый порт» и ТЛК «Южноуральский». Действие документа предусмотрено до 31 декабря 2024 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги первого дня работы на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Видео глава региона разместил на своей странице в соцсети. «Первый день был насыщенным и очень важным для нашего региона. Начали с обсуждения и презентации инвестиционного потенциала региона, это первоочередная задача. Далее состоялось несколько встреч с нашими зарубежными партнерами из Белоруссии, Ирана», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Текслер добавил, что также в ходе первого дня форума прошли ряд встреч с представителями других регионов России, в рамках которых были подписаны соглашения о межрегиональном взаимодействии. Кроме того, состоялись встречи с представителями крупного бизнеса в сфере промышленности и логистики. Ранее стало известно о том, что правительство Челябинской области и Транспортная группа FESCO на площадке ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в развитии транспортно-логистического обеспечения предприятий. Еще в начале июня FESCO запустила новый железнодорожный контейнерный сервис Chelyabinsk Shuttle, который свяжет «Владивостокский морской торговый порт» и ТЛК «Южноуральский». Действие документа предусмотрено до 31 декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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