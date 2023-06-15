Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги первого дня работы на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Видео глава региона разместил на своей странице в соцсети.
«Первый день был насыщенным и очень важным для нашего региона. Начали с обсуждения и презентации инвестиционного потенциала региона, это первоочередная задача. Далее состоялось несколько встреч с нашими зарубежными партнерами из Белоруссии, Ирана», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
Текслер добавил, что также в ходе первого дня форума прошли ряд встреч с представителями других регионов России, в рамках которых были подписаны соглашения о межрегиональном взаимодействии. Кроме того, состоялись встречи с представителями крупного бизнеса в сфере промышленности и логистики.
Ранее стало известно о том, что правительство Челябинской области и Транспортная группа FESCO на площадке ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в развитии транспортно-логистического обеспечения предприятий. Еще в начале июня FESCO запустила новый железнодорожный контейнерный сервис Chelyabinsk Shuttle, который свяжет «Владивостокский морской торговый порт» и ТЛК «Южноуральский». Действие документа предусмотрено до 31 декабря 2024 года.
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