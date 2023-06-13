Пермский завод поможет пострадавшим от землетрясения жителям Турции

Пермская компания «Живая вода» поставит продукцию в пострадавшую от землетрясения провинцию Турции

14 июня 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Пермяки отправят в Турцию партию аппаратов по продаже питьевой воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский завод «Живая вода», выпускающий вендинговые аппараты, поставит в Турцию партию продукции. Она была представлена на бизнес-форуме, проходящем в этой стране, и привлекла внимание местных властей. После этого с руководством пермского предприятия связался губернатор турецкой провинции, пострадавшей в результате февральского землетрясения. В результате были достигнуты договоренности о поставке товара. «В ходе переговоров с коллегами к нам поступил запрос из Турции на партию водоматов с усиленной системой очистки воды для поселений, переживших стихию. Конечно, мы делаем это приоритетным проектом, потому что жизнь в пострадавших территориях нужно восстанавливать и обеспечивать граждан чистой питьевой водой», — пояснил URA.RU основатель компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин. Речь идет о поставке нескольких десятков аппаратов по продаже питьевой воды и сотнях специальных фильтров. Интерфейс автоматов адаптирован под турецкие монеты, купюры и язык. Партия товара будет оплачена рублями. Аппараты пермского производства уже поставлялись в Турцию, но впервые заказ был сделан от властей этой страны. Ранее руководством «Живой воды» были достигнуты договоренности о закупках сырья у турецких, а также индийских производителей. Речь об активированном угле, который компания использует при производстве фильтров для уличных автоматов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский завод «Живая вода», выпускающий вендинговые аппараты, поставит в Турцию партию продукции. Она была представлена на бизнес-форуме, проходящем в этой стране, и привлекла внимание местных властей. После этого с руководством пермского предприятия связался губернатор турецкой провинции, пострадавшей в результате февральского землетрясения. В результате были достигнуты договоренности о поставке товара. «В ходе переговоров с коллегами к нам поступил запрос из Турции на партию водоматов с усиленной системой очистки воды для поселений, переживших стихию. Конечно, мы делаем это приоритетным проектом, потому что жизнь в пострадавших территориях нужно восстанавливать и обеспечивать граждан чистой питьевой водой», — пояснил URA.RU основатель компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин. Речь идет о поставке нескольких десятков аппаратов по продаже питьевой воды и сотнях специальных фильтров. Интерфейс автоматов адаптирован под турецкие монеты, купюры и язык. Партия товара будет оплачена рублями. Аппараты пермского производства уже поставлялись в Турцию, но впервые заказ был сделан от властей этой страны. Ранее руководством «Живой воды» были достигнуты договоренности о закупках сырья у турецких, а также индийских производителей. Речь об активированном угле, который компания использует при производстве фильтров для уличных автоматов.