Пермский завод поможет пострадавшим от землетрясения жителям Турции

Пермский завод «Живая вода», выпускающий вендинговые аппараты, поставит в Турцию партию продукции. Она была представлена на бизнес-форуме, проходящем в этой стране, и привлекла внимание местных властей. После этого с руководством пермского предприятия связался губернатор турецкой провинции, пострадавшей в результате февральского землетрясения. В результате были достигнуты договоренности о поставке товара.
«В ходе переговоров с коллегами к нам поступил запрос из Турции на партию водоматов с усиленной системой очистки воды для поселений, переживших стихию. Конечно, мы делаем это приоритетным проектом, потому что жизнь в пострадавших территориях нужно восстанавливать и обеспечивать граждан чистой питьевой водой», — пояснил URA.RU основатель компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин.
Речь идет о поставке нескольких десятков аппаратов по продаже питьевой воды и сотнях специальных фильтров. Интерфейс автоматов адаптирован под турецкие монеты, купюры и язык. Партия товара будет оплачена рублями. Аппараты пермского производства уже поставлялись в Турцию, но впервые заказ был сделан от властей этой страны. Ранее руководством «Живой воды» были достигнуты договоренности о закупках сырья у турецких, а также индийских производителей. Речь об активированном угле, который компания использует при производстве фильтров для уличных автоматов.
Пермский завод «Живая вода», выпускающий вендинговые аппараты, поставит в Турцию партию продукции. Она была представлена на бизнес-форуме, проходящем в этой стране, и привлекла внимание местных властей. После этого с руководством пермского предприятия связался губернатор турецкой провинции, пострадавшей в результате февральского землетрясения. В результате были достигнуты договоренности о поставке товара. «В ходе переговоров с коллегами к нам поступил запрос из Турции на партию водоматов с усиленной системой очистки воды для поселений, переживших стихию. Конечно, мы делаем это приоритетным проектом, потому что жизнь в пострадавших территориях нужно восстанавливать и обеспечивать граждан чистой питьевой водой», — пояснил URA.RU основатель компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин. Речь идет о поставке нескольких десятков аппаратов по продаже питьевой воды и сотнях специальных фильтров. Интерфейс автоматов адаптирован под турецкие монеты, купюры и язык. Партия товара будет оплачена рублями. Аппараты пермского производства уже поставлялись в Турцию, но впервые заказ был сделан от властей этой страны. Ранее руководством «Живой воды» были достигнуты договоренности о закупках сырья у турецких, а также индийских производителей. Речь об активированном угле, который компания использует при производстве фильтров для уличных автоматов.