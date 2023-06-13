13 июня 2023

В ХМАО 34 жителя получили звание «Почетный донор России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет Евгения Куйвашева перед заксобранием СО. Екатеринбург, сдача крови, удостоверение донора россии
Во всемирный день донора жители округа пополнили запасы службы крови на 64 литра Фото:

Во Всемирный день донора 34 жителя Ханты — Мансийского автономного округа были награждены нагрудными знаками «Почетный донор России». Об этом сообщила окружная станция переливания крови.

«Во Всемирный день донора долгожданным подарком для 34 югорчан стало торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений „Почетный донор России“. В Сургуте в церемонии награждения участвовала Светлана Басова, председатель регионального отделения „Российского Красного Креста“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Также сообщается, что в праздничный день жители округа пополнили запасы службы крови на 64 литра. Ежегодно в ХМАО кровь и ее компоненты сдают около 20 тысяч человек.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Всемирный день донора 34 жителя Ханты — Мансийского автономного округа были награждены нагрудными знаками «Почетный донор России». Об этом сообщила окружная станция переливания крови. «Во Всемирный день донора долгожданным подарком для 34 югорчан стало торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений „Почетный донор России“. В Сургуте в церемонии награждения участвовала Светлана Басова, председатель регионального отделения „Российского Красного Креста“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что в праздничный день жители округа пополнили запасы службы крови на 64 литра. Ежегодно в ХМАО кровь и ее компоненты сдают около 20 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...