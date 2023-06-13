В ХМАО 34 жителя получили звание «Почетный донор России»

14 июня 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Во всемирный день донора жители округа пополнили запасы службы крови на 64 литра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во Всемирный день донора 34 жителя Ханты — Мансийского автономного округа были награждены нагрудными знаками «Почетный донор России». Об этом сообщила окружная станция переливания крови. «Во Всемирный день донора долгожданным подарком для 34 югорчан стало торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений „Почетный донор России“. В Сургуте в церемонии награждения участвовала Светлана Басова, председатель регионального отделения „Российского Красного Креста“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что в праздничный день жители округа пополнили запасы службы крови на 64 литра. Ежегодно в ХМАО кровь и ее компоненты сдают около 20 тысяч человек.

Во Всемирный день донора 34 жителя Ханты — Мансийского автономного округа были награждены нагрудными знаками «Почетный донор России». Об этом сообщила окружная станция переливания крови. «Во Всемирный день донора долгожданным подарком для 34 югорчан стало торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений „Почетный донор России“. В Сургуте в церемонии награждения участвовала Светлана Басова, председатель регионального отделения „Российского Красного Креста“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что в праздничный день жители округа пополнили запасы службы крови на 64 литра. Ежегодно в ХМАО кровь и ее компоненты сдают около 20 тысяч человек.