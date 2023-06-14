14 июня 2023

В пермском парке сотрудник тира лишился глаза после выстрела из ружья

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, тир, мишень, стрельба
По одной из версий отдыхающий в парке намеренно выстрелил в сотрудника тира Фото:

В городском парке Кунгура (Пермский край) сотруднику тира выстрелили в глаз из ружья, после чего он лишился зрения. Молодому человеку не помогли операции и теперь он ослеп на один глаз, а в произошедшем разбирается полиция.

«ЧП произошло в мае 2023 года. Один из отдыхающих в парке выстрелил из пневматического ружья и попал сотруднику тира в глаз. Молодому человеку сделали несколько операция, но сохранить зрение не удалось», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники и очевидцев случившегося.

У правоохранительных органов несколько версий случившегося. По одной из них, в 25-летнего сотрудника тира намеренно выстрелил один из местных жителей, по другой — это был ребенок. Рассматривается также и вариант с несчастным случаем, когда виной всему стал рикошет пули. По факту случившегося в полиции проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В городском парке Кунгура (Пермский край) сотруднику тира выстрелили в глаз из ружья, после чего он лишился зрения. Молодому человеку не помогли операции и теперь он ослеп на один глаз, а в произошедшем разбирается полиция. «ЧП произошло в мае 2023 года. Один из отдыхающих в парке выстрелил из пневматического ружья и попал сотруднику тира в глаз. Молодому человеку сделали несколько операция, но сохранить зрение не удалось», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники и очевидцев случившегося. У правоохранительных органов несколько версий случившегося. По одной из них, в 25-летнего сотрудника тира намеренно выстрелил один из местных жителей, по другой — это был ребенок. Рассматривается также и вариант с несчастным случаем, когда виной всему стал рикошет пули. По факту случившегося в полиции проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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