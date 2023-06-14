На популярном пермском горнолыжном курорте откроют летние трассы

На пермском горнолыжном комплексе «Губаха» запустили бугельный подъемник для велосипедистов

15 июня 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Для пеших прогулок работает кресельный подъемник, а для велосипедистов — бугельный Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курорт «Губаха» в Пермском крае, который известен своими горнолыжными трассами, открывает новое направление. На летний период здесь сделали трассы для катания на велосипедах — маунтибайках (МТБ). Вниз с горы можно скатиться на велосипеде, а наверх подняться на бугельном подъемнике. «Многие ждали, и оно свершилось! Летом запускаем байк-пасс для катания по трассам на МТБ. Будет работать бугельный подъемник для велосипедов», — сообщают на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». В байк-пасс входит неограниченное количество подъемов на гору во время работы канатной дороги. Ее будут включать с 17:00 по будням и с 14:00 в выходные и праздничные дни. Стоимость вечернего байк-пасса — 600 рублей, дневного — 1000 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Губахе этим летом запустили экскурсии на моторных лодках. Туристов по воде отвезут к местам съемок фильма «Сердце Пармы».

Курорт «Губаха» в Пермском крае, который известен своими горнолыжными трассами, открывает новое направление. На летний период здесь сделали трассы для катания на велосипедах — маунтибайках (МТБ). Вниз с горы можно скатиться на велосипеде, а наверх подняться на бугельном подъемнике. «Многие ждали, и оно свершилось! Летом запускаем байк-пасс для катания по трассам на МТБ. Будет работать бугельный подъемник для велосипедов», — сообщают на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». В байк-пасс входит неограниченное количество подъемов на гору во время работы канатной дороги. Ее будут включать с 17:00 по будням и с 14:00 в выходные и праздничные дни. Стоимость вечернего байк-пасса — 600 рублей, дневного — 1000 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Губахе этим летом запустили экскурсии на моторных лодках. Туристов по воде отвезут к местам съемок фильма «Сердце Пармы».