Пермский горнолыжный курорт осваивает водный туризм

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» запускает экскурсии по Косьве на моторных лодках

24 мая 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Летом пермякам предлагают покататься на моторных лодках по Косьве (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае курорт «Губаха», специализирующийся на горнолыжном спорте, осваивает новое направление. Летом здесь решили запустить экскурсии на моторных лодках по реке Косьва. По словам организаторов, они уже провели разведку и наметили маршрут. «Разведку провели, обозначили маршруты и скоро запускаем новый формат путешествий — на моторной лодке, которая позволит быстро добраться до природных памятников, попутно восхищаясь скалами и ландшафтами. Включим в маршруты по Косьве все любимые места: Ладейную, подвесной мост, декорации „Сердце Пармы“, скалу, которая в народе называется „Балкон“», — сообщается на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». По времени такая экскурсия займет около двух часов. Как ранее рассказывало URA.RU, в Губахе этим летом состоится XII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

В Пермском крае курорт «Губаха», специализирующийся на горнолыжном спорте, осваивает новое направление. Летом здесь решили запустить экскурсии на моторных лодках по реке Косьва. По словам организаторов, они уже провели разведку и наметили маршрут. «Разведку провели, обозначили маршруты и скоро запускаем новый формат путешествий — на моторной лодке, которая позволит быстро добраться до природных памятников, попутно восхищаясь скалами и ландшафтами. Включим в маршруты по Косьве все любимые места: Ладейную, подвесной мост, декорации „Сердце Пармы“, скалу, которая в народе называется „Балкон“», — сообщается на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». По времени такая экскурсия займет около двух часов. Как ранее рассказывало URA.RU, в Губахе этим летом состоится XII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».