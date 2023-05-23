23 мая 2023

Пермский горнолыжный курорт осваивает водный туризм

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» запускает экскурсии по Косьве на моторных лодках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, моторная лодка, сплав, моторный катер, прогулки по реке
Летом пермякам предлагают покататься на моторных лодках по Косьве (архивное фото) Фото:

В Пермском крае курорт «Губаха», специализирующийся на горнолыжном спорте, осваивает новое направление. Летом здесь решили запустить экскурсии на моторных лодках по реке Косьва. По словам организаторов, они уже провели разведку и наметили маршрут.

«Разведку провели, обозначили маршруты и скоро запускаем новый формат путешествий — на моторной лодке, которая позволит быстро добраться до природных памятников, попутно восхищаясь скалами и ландшафтами. Включим в маршруты по Косьве все любимые места: Ладейную, подвесной мост, декорации „Сердце Пармы“, скалу, которая в народе называется „Балкон“», — сообщается на странице курорта в соцсети «ВКонтакте».

По времени такая экскурсия займет около двух часов. Как ранее рассказывало URA.RU, в Губахе этим летом состоится XII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае курорт «Губаха», специализирующийся на горнолыжном спорте, осваивает новое направление. Летом здесь решили запустить экскурсии на моторных лодках по реке Косьва. По словам организаторов, они уже провели разведку и наметили маршрут. «Разведку провели, обозначили маршруты и скоро запускаем новый формат путешествий — на моторной лодке, которая позволит быстро добраться до природных памятников, попутно восхищаясь скалами и ландшафтами. Включим в маршруты по Косьве все любимые места: Ладейную, подвесной мост, декорации „Сердце Пармы“, скалу, которая в народе называется „Балкон“», — сообщается на странице курорта в соцсети «ВКонтакте». По времени такая экскурсия займет около двух часов. Как ранее рассказывало URA.RU, в Губахе этим летом состоится XII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...