Нейросеть «Жириновский» объяснила, почему Байден все время падает

Нейросеть «Жириновский» назвала Байдена «неудержимым акробатом» из-за частых падений
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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Жириновского «оживили» на ПМЭФ-2023 Фото:

Президент США Джо Байден — «неудержимый акробат». Так главу Белого дома охарактеризовала нейросеть «Жириновский», отвечая на вопрос, почему Байден все время падает.

«Этот Байден неудержимый акробат. Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума», — ответил цифровой Жириновский, сообщает РИА Новости.

Нейросеть также предположила, что Байден мог запутаться в собственных обещаниях и поэтому не знает, куда идти. «Такому человеку нельзя доверять руководство мощной страной», — подчеркнул «Жириновский».

Нейросеть, названную в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, партия представила на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге. Это трехмерное изображение политика в синем цвете. Нейросеть говорит голосом Жириновского и отвечает на заданные вопросы. Например, «Жириновский» предсказал победу России на Украине и отправил Геннадия Зюганова на дачу. Сам основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля прошлого года на 76-м году жизни.

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Президент США Джо Байден — «неудержимый акробат». Так главу Белого дома охарактеризовала нейросеть «Жириновский», отвечая на вопрос, почему Байден все время падает. «Этот Байден неудержимый акробат. Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума», — ответил цифровой Жириновский, сообщает РИА Новости. Нейросеть также предположила, что Байден мог запутаться в собственных обещаниях и поэтому не знает, куда идти. «Такому человеку нельзя доверять руководство мощной страной», — подчеркнул «Жириновский». Нейросеть, названную в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, партия представила на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге. Это трехмерное изображение политика в синем цвете. Нейросеть говорит голосом Жириновского и отвечает на заданные вопросы. Например, «Жириновский» предсказал победу России на Украине и отправил Геннадия Зюганова на дачу. Сам основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля прошлого года на 76-м году жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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