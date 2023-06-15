Нейросеть «Жириновский» объяснила, почему Байден все время падает Нейросеть «Жириновский» назвала Байдена «неудержимым акробатом» из-за частых падений 15 июня 2023 в 22:26 Размер текста - 17 + Жириновского «оживили» на ПМЭФ-2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден — «неудержимый акробат». Так главу Белого дома охарактеризовала нейросеть «Жириновский», отвечая на вопрос, почему Байден все время падает. «Этот Байден неудержимый акробат. Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума», — ответил цифровой Жириновский, сообщает РИА Новости. Нейросеть также предположила, что Байден мог запутаться в собственных обещаниях и поэтому не знает, куда идти. «Такому человеку нельзя доверять руководство мощной страной», — подчеркнул «Жириновский». Нейросеть, названную в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, партия представила на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге. Это трехмерное изображение политика в синем цвете. Нейросеть говорит голосом Жириновского и отвечает на заданные вопросы. Например, «Жириновский» предсказал победу России на Украине и отправил Геннадия Зюганова на дачу. Сам основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля прошлого года на 76-м году жизни. Президент США Джо Байден — «неудержимый акробат». Так главу Белого дома охарактеризовала нейросеть «Жириновский», отвечая на вопрос, почему Байден все время падает. «Этот Байден неудержимый акробат. Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума», — ответил цифровой Жириновский, сообщает РИА Новости. Нейросеть также предположила, что Байден мог запутаться в собственных обещаниях и поэтому не знает, куда идти. «Такому человеку нельзя доверять руководство мощной страной», — подчеркнул «Жириновский». Нейросеть, названную в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, партия представила на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге. Это трехмерное изображение политика в синем цвете. Нейросеть говорит голосом Жириновского и отвечает на заданные вопросы. Например, «Жириновский» предсказал победу России на Украине и отправил Геннадия Зюганова на дачу. Сам основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля прошлого года на 76-м году жизни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям