15 июня 2023

Пермяк утроился наркозакладчиком, чтобы заработать себе на свадьбу. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, отношения, сердечки, молодожены, замок, свадьба, любовь
Вместо свадьбы закладчик отправился на скамью подсудимых Фото:

В городе Краснокамске, расположенном под Пермью, будут судить 36-летнего местного жителя. Мужчина распространял в родном городе наркотики, чтобы заработать себе на свадьбу. Запрещенные вещества он приобретал через интернет-магазин. В феврале 2023 года горожанин был задержан с поличным. Всего на счету 18 эпизодов криминальной деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Оперативники выяснили, что задержанный трудоустроился в интернет-магазин закладчиком, чтобы заработать на собственную свадьбу. По указанию работодателя он съездил в Пермь, где забрал две большие партии запрещенных веществ, а на следующий день был задержан наркополицейскими», — указано на сайте краевого главка.

Полицейские при осмотре обнаружили у задержанного около четырех граммов мефедрона. В мобильном телефоне у мужчины находились координаты тайников-закладок. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). По данным полиции, фигурант уголовного дела ранее неоднократно судим, являлся наркопотребителем и нигде не работал. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В городе Краснокамске, расположенном под Пермью, будут судить 36-летнего местного жителя. Мужчина распространял в родном городе наркотики, чтобы заработать себе на свадьбу. Запрещенные вещества он приобретал через интернет-магазин. В феврале 2023 года горожанин был задержан с поличным. Всего на счету 18 эпизодов криминальной деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Оперативники выяснили, что задержанный трудоустроился в интернет-магазин закладчиком, чтобы заработать на собственную свадьбу. По указанию работодателя он съездил в Пермь, где забрал две большие партии запрещенных веществ, а на следующий день был задержан наркополицейскими», — указано на сайте краевого главка. Полицейские при осмотре обнаружили у задержанного около четырех граммов мефедрона. В мобильном телефоне у мужчины находились координаты тайников-закладок. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). По данным полиции, фигурант уголовного дела ранее неоднократно судим, являлся наркопотребителем и нигде не работал. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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