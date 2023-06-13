Синоптики рассказали, что с 15 июня жителей ХМАО ждет погода +11…+14. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
«Жителей ХМАО ожидает похолодание с 15 июня. В этот день погода будет +11…+14. Порывы ветра обещают 10-11 метров в секунду. Осадков не ожидается, однако день будет облачным», — говорится в прогнозе.
Также до конца неделе погода обещает быть холодной. Температура днем 16 и 17 июня планирует держаться в районе +10…+16. В эти дни жителей региона ожидают дожди. Порывы ветра от 8-13 метров в секунду. Еще 18 июня синоптики обещают самый холодный день на недели. Днем температура воздуха будет +10…+12, а также пойдет небольшой дождь в 14:00.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.