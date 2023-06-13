13 июня 2023
12 июня 2023

Синоптики раскрыли, с какого дня в ХМАО придет похолодание. Скрин

Gismeteo: с 15 июня в ХМАО обещают похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 по 18 июня обещают похолодание Фото:

Синоптики рассказали, что с 15 июня жителей ХМАО ждет погода +11…+14. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«Жителей ХМАО ожидает похолодание с 15 июня. В этот день погода будет +11…+14. Порывы ветра обещают 10-11 метров в секунду. Осадков не ожидается, однако день будет облачным», — говорится в прогнозе.

Также до конца неделе погода обещает быть холодной. Температура днем 16 и 17 июня планирует держаться в районе +10…+16. В эти дни жителей региона ожидают дожди. Порывы ветра от 8-13 метров в секунду. Еще 18 июня синоптики обещают самый холодный день на недели. Днем температура воздуха будет +10…+12, а также пойдет небольшой дождь в 14:00.

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Синоптики рассказали, что с 15 июня жителей ХМАО ждет погода +11…+14. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «Жителей ХМАО ожидает похолодание с 15 июня. В этот день погода будет +11…+14. Порывы ветра обещают 10-11 метров в секунду. Осадков не ожидается, однако день будет облачным», — говорится в прогнозе. Также до конца неделе погода обещает быть холодной. Температура днем 16 и 17 июня планирует держаться в районе +10…+16. В эти дни жителей региона ожидают дожди. Порывы ветра от 8-13 метров в секунду. Еще 18 июня синоптики обещают самый холодный день на недели. Днем температура воздуха будет +10…+12, а также пойдет небольшой дождь в 14:00.
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