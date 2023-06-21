Сальдо описал сценарий провального наступления ВСУ в Херсонской области

22 июня 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

ВСУ вперед толкнут пехоту, которую они набрали из россиян и провалит наступление, считает Сальдо Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ окажется провальным после того, как ВСУ вперед толкнут пехоту, которую они набрали из российских граждан. В таком случае, ВС РФ примет россиян, которые увеличат ту часть российской армии, которая впоследствии захлопнет всех боевиков. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Вперед ВСУ толкнут пехоту, которую они набрали из наших же граждан — наших братьев, наших людей, а сами будут сзади идти с пулеметами. Так вот, их ждет следующий сценарий: как только они это сделают, мы обязательно откроем коридор для наших передовиков, которые с той стороны будут идти, примем их, они увеличат именно ту часть российской армии, которая впоследствии захлопнет всех боевиков», — передает слова Сальдо радиостанции «Таврия». Контрнаступление ВСУ началось в июне. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что недоволен результатами боевых действий украинских военнослужащих. По его словам, армия продвигается «медленнее, чем хотелось бы», передает телеканал 360. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что наступление ВСУ завершится через две-три недели, после чего начнется наступление уже ВС России, пишет «Царьград».

Контрнаступление ВСУ окажется провальным после того, как ВСУ вперед толкнут пехоту, которую они набрали из российских граждан. В таком случае, ВС РФ примет россиян, которые увеличат ту часть российской армии, которая впоследствии захлопнет всех боевиков. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Вперед ВСУ толкнут пехоту, которую они набрали из наших же граждан — наших братьев, наших людей, а сами будут сзади идти с пулеметами. Так вот, их ждет следующий сценарий: как только они это сделают, мы обязательно откроем коридор для наших передовиков, которые с той стороны будут идти, примем их, они увеличат именно ту часть российской армии, которая впоследствии захлопнет всех боевиков», — передает слова Сальдо радиостанции «Таврия». Контрнаступление ВСУ началось в июне. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что недоволен результатами боевых действий украинских военнослужащих. По его словам, армия продвигается «медленнее, чем хотелось бы», передает телеканал 360. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что наступление ВСУ завершится через две-три недели, после чего начнется наступление уже ВС России, пишет «Царьград».