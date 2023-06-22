Участвующий в СВО забайкалец сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами

Боец применил против украинского дрона мешок с продуктами, заявил Александр Осипов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участник специальной военной операции из Забайкальского края сбил украинский дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

«Забайкалец, наш боец, находящийся в зоне СВО, воспользовался эффектом неожиданности и сбил вражеский дрон мешком с продуктами», — написал Осипов в своем telegram-канале . Он добавил, что боец под позывным «Тунгус» отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию, где заметил вражеский дрон-камикадзе.

Военнослужащий скрылся в траве, так что управляющий дроном потерял его. После падения дрона казаки деактивировали прикрепленную к нему гранату от РПГ и подорвали заряд. Сам аппарат был отсоединен от аккумулятора и забран в батальон в качестве трофея. «Тунгус» был награжден медалью «За отвагу», заключил Осипов.

Ранее в ходе боев под Угледаром военнослужащие российской армии успешно сбили FPV-дрон-камикадзе ВСУ при помощи обычного дробовика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил замкомандира полка «Апостол», Юрий «Ангел» Гагарин, который является жителем Челябинска. В свою очередь, российские дроны успешно выполняют свои задачи. Минобороны России опубликовало кадры работы БПЛА, которые были использованы вооруженными силами РФ для уничтожения опорных пунктов украинской армии на Южно-Донецком направлении, передает Nation News.