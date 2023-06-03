03 июня 2023

В Крыму отбили атаку беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
На месте падения беспилотника работают спецслужбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму, в городе Джанкое был сбит беспилотник. В результате происшествия повреждены остекления и несколько домов, сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

Новость по теме
Какие беспилотники используют Россия и Украина в ходе СВО

«Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. Также советник главы Крыма подчеркнул, что на месте инцидента работают все службы.

В последнее время участились атаки украинских беспилотников на территории России. Среди субъектов, которые попадают под удар находится и крымский полуостров. Так, ранее сообщалось о сбитом беспилотном летательным аппаратом над Азовским морем, однако принадлежность дрона установлена не была, напоминает Pravda.Ru. Также глава Крыма Сергей Аксенов недавно заявил, что в разных регионах Республики было сбито шесть дронов.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму, в городе Джанкое был сбит беспилотник. В результате происшествия повреждены остекления и несколько домов, сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. «Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. Также советник главы Крыма подчеркнул, что на месте инцидента работают все службы. В последнее время участились атаки украинских беспилотников на территории России. Среди субъектов, которые попадают под удар находится и крымский полуостров. Так, ранее сообщалось о сбитом беспилотном летательным аппаратом над Азовским морем, однако принадлежность дрона установлена не была, напоминает Pravda.Ru. Также глава Крыма Сергей Аксенов недавно заявил, что в разных регионах Республики было сбито шесть дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...