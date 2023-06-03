В Крыму отбили атаку беспилотника

«Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. Также советник главы Крыма подчеркнул, что на месте инцидента работают все службы.
В последнее время участились атаки украинских беспилотников на территории России. Среди субъектов, которые попадают под удар находится и крымский полуостров. Так, ранее сообщалось о сбитом беспилотном летательным аппаратом над Азовским морем, однако принадлежность дрона установлена не была, напоминает Pravda.Ru. Также глава Крыма Сергей Аксенов недавно заявил, что в разных регионах Республики было сбито шесть дронов.
В Крыму, в городе Джанкое был сбит беспилотник. В результате происшествия повреждены остекления и несколько домов, сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. «Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале. Также советник главы Крыма подчеркнул, что на месте инцидента работают все службы. В последнее время участились атаки украинских беспилотников на территории России. Среди субъектов, которые попадают под удар находится и крымский полуостров. Так, ранее сообщалось о сбитом беспилотном летательным аппаратом над Азовским морем, однако принадлежность дрона установлена не была, напоминает Pravda.Ru. Также глава Крыма Сергей Аксенов недавно заявил, что в разных регионах Республики было сбито шесть дронов.