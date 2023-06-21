21 июня 2023
20 июня 2023

В ХМАО эмиссары правительства будут контролировать набор контрактников на СВО до осени. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорских чиновников направили контролировать набор рекрутов Фото:

В ХМАО эмиссары окружного правительства собираются до осени контролировать набор контрактников на военную службу в городах ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов поставил подчиненными задачу привлечь как можно больше рекрутов. Чиновники из округа совместно с замами мэров по внутренней политике обходят крупные предприятия и агитируют сотрудников заключить контракт для участия в СВО. Контролировать набор контрактников они планируют до начала сентября», — сообщает инсайдер.

По данным информатора, в крупных муниципалитетах Югры в привлечении рекрутов участвуют даже заместители директоров департаментов. «Метод уже признан действенным — говорят, только в первую неделю количество контрактников увеличилось на несколько десятков», — добавляет собеседник.

Журналист агентства направил запрос в департамент внутренней политики с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО не смогли набрать достаточное количество контрактников. Именно поэтому было решено привлечь желающих из других регионов с помощью стимулирующей выплаты в размере 150 тысяч рублей.

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В ХМАО эмиссары окружного правительства собираются до осени контролировать набор контрактников на военную службу в городах ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов поставил подчиненными задачу привлечь как можно больше рекрутов. Чиновники из округа совместно с замами мэров по внутренней политике обходят крупные предприятия и агитируют сотрудников заключить контракт для участия в СВО. Контролировать набор контрактников они планируют до начала сентября», — сообщает инсайдер. По данным информатора, в крупных муниципалитетах Югры в привлечении рекрутов участвуют даже заместители директоров департаментов. «Метод уже признан действенным — говорят, только в первую неделю количество контрактников увеличилось на несколько десятков», — добавляет собеседник. Журналист агентства направил запрос в департамент внутренней политики с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО не смогли набрать достаточное количество контрактников. Именно поэтому было решено привлечь желающих из других регионов с помощью стимулирующей выплаты в размере 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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