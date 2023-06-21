Югорских чиновников направили контролировать набор рекрутов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО эмиссары окружного правительства собираются до осени контролировать набор контрактников на военную службу в городах ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов поставил подчиненными задачу привлечь как можно больше рекрутов. Чиновники из округа совместно с замами мэров по внутренней политике обходят крупные предприятия и агитируют сотрудников заключить контракт для участия в СВО. Контролировать набор контрактников они планируют до начала сентября», — сообщает инсайдер.

По данным информатора, в крупных муниципалитетах Югры в привлечении рекрутов участвуют даже заместители директоров департаментов. «Метод уже признан действенным — говорят, только в первую неделю количество контрактников увеличилось на несколько десятков», — добавляет собеседник.

Журналист агентства направил запрос в департамент внутренней политики с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО не смогли набрать достаточное количество контрактников. Именно поэтому было решено привлечь желающих из других регионов с помощью стимулирующей выплаты в размере 150 тысяч рублей.