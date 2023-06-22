Историк рассказала, как развлекались сотрудники «Эрмитажа» в годы войны в Свердловске

Сотрудники «Эрмитажа» в годы Великой Отечественной в Свердловске устраивали театрализованные экскурсии

В современном «Эрмитаж-Урале» есть картины, которые перешли по наследству от знаменитого петербургского музея Фото: Илья Московец © URA.RU

Несмотря на тяжелую жизнь в годы эвакуации во время Великой Отечественной войны, сотрудники «Эрмитажа» устраивали театрализованные экскурсии для свердловчан, которые приходили смотреть на мировые шедевры. Исторический экскурс провели на форуме «Города трудовой доблести» в Екатеринбурге.

«Состав [с экспонатами из „Эрмитажа“] прибыл в Свердловск 6 июля 1941 года, сотрудников отправили на Вайнера, 11 (ныне „Эрмитаж-Урал“ — прим. URA.RU), а 1133 ящика разместили в подвале, на первом и втором этажах. На третьем этаже — в мезонине — были организованы рабочие места для специалистов „Эрмитажа“», — рассказывает сотрудник Екатеринбургского музея изобразительных искусств Татьяна Помазуева.

В Свердловске специалисты проводили в госпиталях лекции, которые были посвящены не только искусству, но и национально-освободительной борьбе. Кроме этого, ленинградские гости устраивали театрализованные экскурсии для свердловчан. «Люди не спали, плохо ели, но находили время на постановки», — уточняет Помазуева. Также они вместе с милиционерами и пожарными охраняли мировые шедевры.

В октябре 1945 года началась реэвакуация, в которой задействовали сотрудников НКВД. «Грузчики работали по 12 часов, их охраняли 30 вооруженных сотрудников НКВД. 13 октября все экспонаты были перевезены в Эрмитаж», — поделилась историческими фактами специалист музея ИЗО.

«Эрмитаж-Урал» открылся в Екатеринбурге в 2020 году, тогда на официальное открытие приехала министр культуры РФ Ольга Любимова. В уральском «Эрмитаже» выставляются работы из государственного одноименного музея, а также проходят мемориальные экспозиции.