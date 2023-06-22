Жители ХМАО попросили губернатора остановить строительство дороги в Югорске

Четырехполосная дорога, по мнению жителей Югорска, не нужна в частном секторе Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Югорска (ХМАО) попросили губернатора округа Наталью Комарову остановить строительство четырехполосной дороги в частном секторе города. Они обратились к главе региона во время прямой линии, посвященной благоустройству, в официальной группе губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Считаем решение построить четырехполосную дорогу абсурдным, поскольку наш район не загружен транспортом. Просим остановить строительство, иначе эта стройка обернется проблемами для домовладельцев, поскольку ширина планируемой дороги больше расстояния между заборами противоположных домов», — обратились к губернатору югорчане. Жители утверждают, что увидели проект дороги, лишь когда работники начали строительство.

Комарова потребовала ответ от властей города. «Позиция властей и большинства жителей города — продолжить строительство дороги, о проекте мы рассказывали с 2012 года. Дорожные работы ведутся в пределах муниципальной земли», — сказал мэр Югорска Алексей Харлов. Он пообещал губернатору, что землю, находящуюся в частном владении, трогать не будут.

Комарова выслушала точку зрения властей города и призвала интернет-общественность в свидетели обещания мэра. «Для продолжения строительства вам придется найти решение проблемы: доказать правомерность своего решения или пойти на уступки», — обратилась губернатор к Харлову.

Ранее URA.RU писало, что жители частного сектора Югорска (ХМАО) выступают против строительства четырехполосной трассы в их районе. Широкая дорога пройдет близко к домам, а в некоторых местах захватит дворы.