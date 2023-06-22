Полпред Комаров прилетел в Пермь с рабочим визитом

22 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Игорь Комаров пробудет в Пермском крае два дня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прилетел в Пермь. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства. «Сегодня, 22 июня, Игорь Комаров прилетел в Пермь с рабочим визитом», — рассказали в пресс-службе. Полпред анонсировал посещение Пермского края еще 21 июня, он планирует пробыть в регионе два дня. За это время Игорь Комаров собирался встретиться с губернатором Дмитрием Махониным, провести совещание по развитию промышленности, а также посетить ряд значимых объектов. Источники близкие к правительству региона сообщают, что Комаров планирует посетить открытие Дягилевского фестиваля в Перми, а 23 июня отправится в Березники на торжественную сдачу в эксплуатацию ЖК «Любимов».

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прилетел в Пермь. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства. «Сегодня, 22 июня, Игорь Комаров прилетел в Пермь с рабочим визитом», — рассказали в пресс-службе. Полпред анонсировал посещение Пермского края еще 21 июня, он планирует пробыть в регионе два дня. За это время Игорь Комаров собирался встретиться с губернатором Дмитрием Махониным, провести совещание по развитию промышленности, а также посетить ряд значимых объектов. Источники близкие к правительству региона сообщают, что Комаров планирует посетить открытие Дягилевского фестиваля в Перми, а 23 июня отправится в Березники на торжественную сдачу в эксплуатацию ЖК «Любимов».