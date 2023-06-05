Глава МИД Украины заявил готовности армии к контрнаступлению

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
ВСУ имеют достаточно оружия для контрнаступления, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина получила достаточное количество вооружения и готова к переходу в контрнаступление на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что у Украины теперь достаточно оружия для контрнаступления», — пишет агентство Reuters. Однако глава внешнеполитического ведомства отказался отвечать на прямой вопрос о том, перешла ли Украина в контрнаступление уже сейчас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, однако он считает, что такой шаг может обернуться слишком высокой ценой. Также украинский лидер дал обещание устроить широкомасштабное контрнаступление ВСУ, которое привлечет внимание всего мира. Однако он не раскрыл деталей и не уточнил сроки начала операции, передает «Утро.ру».

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Украина получила достаточное количество вооружения и готова к переходу в контрнаступление на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что у Украины теперь достаточно оружия для контрнаступления», — пишет агентство Reuters. Однако глава внешнеполитического ведомства отказался отвечать на прямой вопрос о том, перешла ли Украина в контрнаступление уже сейчас. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, однако он считает, что такой шаг может обернуться слишком высокой ценой. Также украинский лидер дал обещание устроить широкомасштабное контрнаступление ВСУ, которое привлечет внимание всего мира. Однако он не раскрыл деталей и не уточнил сроки начала операции, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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