В Перми на пожаре в четырехэтажном доме спасли женщину

Пожар произошел в Перми 22 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми на пожаре в четырехэтажном жилом доме спасатели эвакуировали женщину. Инцидент произошел вечером 22 июня на улице Бердичевская, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю.

«До приезда пожарных самостоятельно эвакуировалось 16 человек. <…> Было установлено, что происходит горение домашних вещей в комнате одной из квартир на четвертом этаже. Огнеборцами <…> с помощью спасательного устройства по лестничному маршу на свежий воздух выведена женщина и передана бригаде скорой медицинской помощи», — написано в ведомственном telegram-канале.

О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в прикамской столице огнеборцы спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме по улице Льва Шатрова. Еще пять человек эвакуировались до приезда пожарных подразделений.