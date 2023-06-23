В Перми на пожаре в четырехэтажном доме спасли женщину

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарные
Пожар произошел в Перми 22 июня Фото:

В Перми на пожаре в четырехэтажном жилом доме спасатели эвакуировали женщину. Инцидент произошел вечером 22 июня на улице Бердичевская, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю.

«До приезда пожарных самостоятельно эвакуировалось 16 человек. <…> Было установлено, что происходит горение домашних вещей в комнате одной из квартир на четвертом этаже. Огнеборцами <…> с помощью спасательного устройства по лестничному маршу на свежий воздух выведена женщина и передана бригаде скорой медицинской помощи», — написано в ведомственном telegram-канале.

О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в прикамской столице огнеборцы спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме по улице Льва Шатрова. Еще пять человек эвакуировались до приезда пожарных подразделений.

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В Перми на пожаре в четырехэтажном жилом доме спасатели эвакуировали женщину. Инцидент произошел вечером 22 июня на улице Бердичевская, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермском краю. «До приезда пожарных самостоятельно эвакуировалось 16 человек. <…> Было установлено, что происходит горение домашних вещей в комнате одной из квартир на четвертом этаже. Огнеборцами <…> с помощью спасательного устройства по лестничному маршу на свежий воздух выведена женщина и передана бригаде скорой медицинской помощи», — написано в ведомственном telegram-канале. О других пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Ранее сообщалось, что в прикамской столице огнеборцы спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме по улице Льва Шатрова. Еще пять человек эвакуировались до приезда пожарных подразделений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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