23 июня 2023

Пьяный екатеринбуржец залез на сцену Ural Music Night во время концерта Сюткина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время песни Валерия Сюткина на сцену залез пьяный мужчина
Во время песни Валерия Сюткина на сцену залез пьяный мужчина Фото:

Житель Екатеринбурга забрался на сцену площадки возле Уральского федерального университета (УрФУ) во время выступления певца Валерия Сюткина. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Мужчина в алкогольном опьянении залез на сцену. Он без агрессии снимал Валерия Сюткина на видео, позднее его увели охранника, однако мужчина вновь пытался подняться к артисту», — рассказал корреспондент URA.RU.

В Екатеринбурге в ночь на 24 июня проходит музыкальный фестиваль Ural Music Night, артисты выступают на более 100 площадках по всему городу. Площадка возле главного корпуса УрФУ стала финальной частью меропрития. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию с Ural Music Night.

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Житель Екатеринбурга забрался на сцену площадки возле Уральского федерального университета (УрФУ) во время выступления певца Валерия Сюткина. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчина в алкогольном опьянении залез на сцену. Он без агрессии снимал Валерия Сюткина на видео, позднее его увели охранника, однако мужчина вновь пытался подняться к артисту», — рассказал корреспондент URA.RU. В Екатеринбурге в ночь на 24 июня проходит музыкальный фестиваль Ural Music Night, артисты выступают на более 100 площадках по всему городу. Площадка возле главного корпуса УрФУ стала финальной частью меропрития. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию с Ural Music Night.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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