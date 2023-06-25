В Луганске прогремел взрыв. Видео 25 июня 2023 в 18:22 Размер текста - 17 + Подробности взрыва в Луганске уточняются Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске прогремел взрыв. Подробности произошедшего в данный момент уточняются, сообщили в СМИ. «В Луганске слышен звук взрыва, подробности уточняются», — передает корреспондент РИА Новости. На месте, где предположительно произошел взрыв, поднялся густой столб дыма. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар был нанесен ВСУ британскими ракетами Storm Shadow. Ранее военкор URA.RU Николай Кислов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Луганску. По его словам, обстрел был произведен британскими ракетами Storm Shadow. В Луганске прогремел взрыв. Подробности произошедшего в данный момент уточняются, сообщили в СМИ. «В Луганске слышен звук взрыва, подробности уточняются», — передает корреспондент РИА Новости. На месте, где предположительно произошел взрыв, поднялся густой столб дыма. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар был нанесен ВСУ британскими ракетами Storm Shadow. Ранее военкор URA.RU Николай Кислов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Луганску. По его словам, обстрел был произведен британскими ракетами Storm Shadow. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям