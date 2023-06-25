25 июня 2023
24 июня 2023

Челябинская область стала лидером по росту оборота розничной торговли на Урале

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Оборот розничной торговли в Челябинской области составил 266,5 млрд рублей Фото:

Челябинская область за январь—апрель 2023 года лидировала по росту оборота розничной торговли на Урале. За этот период данный показатель в регионе составил 375,4 млрд рублей. Об этом 26 июня сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) области.

«Челябинская область — лидер по динамике оборота розничной торговли среди субъектов географического Урала. Оборот розничной торговли в нашем регионе за январь—апрель 2023 года составил 266,5 млрд. рублей. Показатели выросли на 6,7%», — рассказали в пресс-службе КСП.

В число регионов-лидеров по обороту розничной торговли относительно аналогичного периода 2022 года вошли Тюменская область (+4,9%), Оренбургская область (+4,4%), Курганская область (+2,3%), Удмуртская Республика (+1,8%) и Пермский край (+0,6%). Остальные регионы Урала показали отрицательную динамику.

Также в области увеличились финансовые показатели предприятий общепита. Столица Южного Урала в этот период заняла третье место по росту оборота предприятий общественного питания (+5,4%), уступив Свердловской (+29,0%) и Тюменской (+9,0%) областям.

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Челябинская область за январь—апрель 2023 года лидировала по росту оборота розничной торговли на Урале. За этот период данный показатель в регионе составил 375,4 млрд рублей. Об этом 26 июня сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) области. «Челябинская область — лидер по динамике оборота розничной торговли среди субъектов географического Урала. Оборот розничной торговли в нашем регионе за январь—апрель 2023 года составил 266,5 млрд. рублей. Показатели выросли на 6,7%», — рассказали в пресс-службе КСП. В число регионов-лидеров по обороту розничной торговли относительно аналогичного периода 2022 года вошли Тюменская область (+4,9%), Оренбургская область (+4,4%), Курганская область (+2,3%), Удмуртская Республика (+1,8%) и Пермский край (+0,6%). Остальные регионы Урала показали отрицательную динамику. Также в области увеличились финансовые показатели предприятий общепита. Столица Южного Урала в этот период заняла третье место по росту оборота предприятий общественного питания (+5,4%), уступив Свердловской (+29,0%) и Тюменской (+9,0%) областям.
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