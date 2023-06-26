Челябинский маршрут сменил перевозчика

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Выставка Коммерческий автотранспорт. Челябинск, автобус
Контракт с прежним перевозчиком расторгнут из-за неоднократных нарушений условий Фото:

Челябинский автобус 158к Белый хутор — Чичерина сменил перевозчика. Теперь маршрут обслуживает компания ООО «Автолайн». Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика.

« С 27 июня маршрут обслуживает перевозчик ООО „Автолайн“. Для удобства пассажиров последний рейс с Чичерина перенесен с 22:00 на 22:10. В остальном — без изменений», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, контракт с прежним перевозчиком «ООО Никита Кожемяка», директором которого является Чадаев Никита Викторович, был расторгнут из-за неоднократных нарушений условий контракта. Согласно сервису «Сбис», основным видом деятельности нового перевозчика — ООО «Автолайн» являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Владелец компании — Александр Полянин.

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Челябинский автобус 158к Белый хутор — Чичерина сменил перевозчика. Теперь маршрут обслуживает компания ООО «Автолайн». Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика. « С 27 июня маршрут обслуживает перевозчик ООО „Автолайн“. Для удобства пассажиров последний рейс с Чичерина перенесен с 22:00 на 22:10. В остальном — без изменений», — уточнили в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, контракт с прежним перевозчиком «ООО Никита Кожемяка», директором которого является Чадаев Никита Викторович, был расторгнут из-за неоднократных нарушений условий контракта. Согласно сервису «Сбис», основным видом деятельности нового перевозчика — ООО «Автолайн» являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Владелец компании — Александр Полянин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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