Челябинский маршрут сменил перевозчика

26 июня 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Контракт с прежним перевозчиком расторгнут из-за неоднократных нарушений условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский автобус 158к Белый хутор — Чичерина сменил перевозчика. Теперь маршрут обслуживает компания ООО «Автолайн». Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика. « С 27 июня маршрут обслуживает перевозчик ООО „Автолайн“. Для удобства пассажиров последний рейс с Чичерина перенесен с 22:00 на 22:10. В остальном — без изменений», — уточнили в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, контракт с прежним перевозчиком «ООО Никита Кожемяка», директором которого является Чадаев Никита Викторович, был расторгнут из-за неоднократных нарушений условий контракта. Согласно сервису «Сбис», основным видом деятельности нового перевозчика — ООО «Автолайн» являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Владелец компании — Александр Полянин.

Челябинский автобус 158к Белый хутор — Чичерина сменил перевозчика. Теперь маршрут обслуживает компания ООО «Автолайн». Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика. « С 27 июня маршрут обслуживает перевозчик ООО „Автолайн“. Для удобства пассажиров последний рейс с Чичерина перенесен с 22:00 на 22:10. В остальном — без изменений», — уточнили в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, контракт с прежним перевозчиком «ООО Никита Кожемяка», директором которого является Чадаев Никита Викторович, был расторгнут из-за неоднократных нарушений условий контракта. Согласно сервису «Сбис», основным видом деятельности нового перевозчика — ООО «Автолайн» являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Владелец компании — Александр Полянин.