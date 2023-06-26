В Соликамске (Пермский край) продается нефтебаза за 7,3 миллиона рублей. Для сравнения, за ту же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в центре Перми. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Бизнес».
«Продам нефтебазу, расположенную в черте города. Состоит из склада, железнодорожного объездного пути. Обеспечена всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Цена бизнеса — 7,3 миллиона рублей», — говорится в объявлении.
Объект расположен около автомагистрали с высоким транспортным трафиком. Наличие развитой транспортной инфраструктуры, по словам владельца, дает нефтебазе коммерческую привлекательность.
Ранее URA.RU писало, что в Чусовском городском округе сдают в аренду нефтебазу с бомбоубежищем. Резервуарный парк объекта состоит из восемнадцати резервуаров, общий объем которых составляет 6800 кубических метров.
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