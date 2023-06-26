В Пермском крае продают нефтебазу по цене однокомнатной квартиры. Фото

27 июня 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Нефтебазу продают за 7,3 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Соликамске (Пермский край) продается нефтебаза за 7,3 миллиона рублей. Для сравнения, за ту же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в центре Перми. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Продам нефтебазу, расположенную в черте города. Состоит из склада, железнодорожного объездного пути. Обеспечена всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Цена бизнеса — 7,3 миллиона рублей», — говорится в объявлении. Объект расположен около автомагистрали с высоким транспортным трафиком. Наличие развитой транспортной инфраструктуры, по словам владельца, дает нефтебазе коммерческую привлекательность. Ранее URA.RU писало, что в Чусовском городском округе сдают в аренду нефтебазу с бомбоубежищем. Резервуарный парк объекта состоит из восемнадцати резервуаров, общий объем которых составляет 6800 кубических метров. Нефтебаза находится в черте города Сайт Avito

В Соликамске (Пермский край) продается нефтебаза за 7,3 миллиона рублей. Для сравнения, за ту же стоимость можно купить однокомнатную квартиру в центре Перми. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Продам нефтебазу, расположенную в черте города. Состоит из склада, железнодорожного объездного пути. Обеспечена всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Цена бизнеса — 7,3 миллиона рублей», — говорится в объявлении. Объект расположен около автомагистрали с высоким транспортным трафиком. Наличие развитой транспортной инфраструктуры, по словам владельца, дает нефтебазе коммерческую привлекательность. Ранее URA.RU писало, что в Чусовском городском округе сдают в аренду нефтебазу с бомбоубежищем. Резервуарный парк объекта состоит из восемнадцати резервуаров, общий объем которых составляет 6800 кубических метров.