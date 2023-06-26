26 июня 2023

Пермяк по цене квартиры продает в центре города колбасный гастроном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Александрийская ярмарка на Троицкой площади. Курган, колбаса, колбасные изделия
Гастроном специализируется на продаже мясных и колбасных изделий Фото:

Пермяк выставил на продажу гастроном мясных и колбасных изделий «Мясноff», расположенный в центре города. Стоимость магазина — 3,7 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в новостройке спального района.

«Продается готовый бизнес — продуктовый магазин в Перми, улица Куйбышева, 79А. Мясные и колбасные изделия. В самом центре города с высокой концентрацией платежеспособного населения. Наработана база покупателей. Ha сегодня небольшие гастрономы в шаговой доступности — это самый популярный формат продуктового ритейла. Цена — 3,7 млн рублей», — сообщается в объявлении на «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

Продавец уточняет, что площадь гастронома составляет более 200 квадратных метров и включает более 100 наименований необходимого для работы оборудования. Это холодильники, витрины, оргтехника. Возможны различные варианты оплаты. Владелец бизнеса готов торговаться.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене квартиры продается действующая нефтебаза. Объект расположен около автомагистрали с высоким транспортным трафиком.

Площадь магазина составляет более 200 квадратных метров
Площадь магазина составляет более 200 квадратных метров
Фото:

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Пермяк выставил на продажу гастроном мясных и колбасных изделий «Мясноff», расположенный в центре города. Стоимость магазина — 3,7 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира в новостройке спального района. «Продается готовый бизнес — продуктовый магазин в Перми, улица Куйбышева, 79А. Мясные и колбасные изделия. В самом центре города с высокой концентрацией платежеспособного населения. Наработана база покупателей. Ha сегодня небольшие гастрономы в шаговой доступности — это самый популярный формат продуктового ритейла. Цена — 3,7 млн рублей», — сообщается в объявлении на «Авито» в разделе «Готовый бизнес». Продавец уточняет, что площадь гастронома составляет более 200 квадратных метров и включает более 100 наименований необходимого для работы оборудования. Это холодильники, витрины, оргтехника. Возможны различные варианты оплаты. Владелец бизнеса готов торговаться. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене квартиры продается действующая нефтебаза. Объект расположен около автомагистрали с высоким транспортным трафиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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