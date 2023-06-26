26 июня 2023

В Перми продают тир для стрельбы по мишеням из лазерных винтовок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная городская акция "12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет" в Историческом сквере. Екатеринбург , тир, автомат, убийство, оружие, стрельба, винтовка, милитаризация, стрельба, пневматика, пневматическое ружье
В комплект оборудования входят пистолеты и винтовки Фото:

Пермский лазертаг-клуб «Маршал» выставил на продажу интерактивный лазерный тир. В комплект оборудования входят бокс для оружия и макеты пистолетов и винтовок. Тир продается за 235 тысяч рублей.

«Продается лазерный тир производства Lasersniper. Комплектация — программное обеспечение, трекинг-камера, системный блок, бокс для оружия и макеты винтовок и пистолетов в количестве четырех штук. Также в комплекте идут десятки игр. Цена — 235 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что тир ранее использовался в пермском Центре тактических игр. Потом его демонтировали по причине обустройства дополнительной зоны отдыха. Для установки и запуска оборудования необходима площадь не менее четырех квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается VR-арена, приносящая прибыль в 400 тысяч рублей. В стоимость бизнеса входят 10 шлемов виртуальной реальности, телевизоры для трансляций игр, две консоли Sony PlayStation 5.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский лазертаг-клуб «Маршал» выставил на продажу интерактивный лазерный тир. В комплект оборудования входят бокс для оружия и макеты пистолетов и винтовок. Тир продается за 235 тысяч рублей. «Продается лазерный тир производства Lasersniper. Комплектация — программное обеспечение, трекинг-камера, системный блок, бокс для оружия и макеты винтовок и пистолетов в количестве четырех штук. Также в комплекте идут десятки игр. Цена — 235 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что тир ранее использовался в пермском Центре тактических игр. Потом его демонтировали по причине обустройства дополнительной зоны отдыха. Для установки и запуска оборудования необходима площадь не менее четырех квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается VR-арена, приносящая прибыль в 400 тысяч рублей. В стоимость бизнеса входят 10 шлемов виртуальной реальности, телевизоры для трансляций игр, две консоли Sony PlayStation 5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...