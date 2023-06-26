В Перми продают тир для стрельбы по мишеням из лазерных винтовок

27 июня 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

В комплект оборудования входят пистолеты и винтовки Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский лазертаг-клуб «Маршал» выставил на продажу интерактивный лазерный тир. В комплект оборудования входят бокс для оружия и макеты пистолетов и винтовок. Тир продается за 235 тысяч рублей. «Продается лазерный тир производства Lasersniper. Комплектация — программное обеспечение, трекинг-камера, системный блок, бокс для оружия и макеты винтовок и пистолетов в количестве четырех штук. Также в комплекте идут десятки игр. Цена — 235 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что тир ранее использовался в пермском Центре тактических игр. Потом его демонтировали по причине обустройства дополнительной зоны отдыха. Для установки и запуска оборудования необходима площадь не менее четырех квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается VR-арена, приносящая прибыль в 400 тысяч рублей. В стоимость бизнеса входят 10 шлемов виртуальной реальности, телевизоры для трансляций игр, две консоли Sony PlayStation 5.

Пермский лазертаг-клуб «Маршал» выставил на продажу интерактивный лазерный тир. В комплект оборудования входят бокс для оружия и макеты пистолетов и винтовок. Тир продается за 235 тысяч рублей. «Продается лазерный тир производства Lasersniper. Комплектация — программное обеспечение, трекинг-камера, системный блок, бокс для оружия и макеты винтовок и пистолетов в количестве четырех штук. Также в комплекте идут десятки игр. Цена — 235 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что тир ранее использовался в пермском Центре тактических игр. Потом его демонтировали по причине обустройства дополнительной зоны отдыха. Для установки и запуска оборудования необходима площадь не менее четырех квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается VR-арена, приносящая прибыль в 400 тысяч рублей. В стоимость бизнеса входят 10 шлемов виртуальной реальности, телевизоры для трансляций игр, две консоли Sony PlayStation 5.