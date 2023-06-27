В Екатеринбурге придумали бот, в котором можно жаловаться на работу общественного транспорта

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Виды Екатеринбурга, маршрут13, трамвай, татра т3
Решать проблемы с транспортом екатеринбуржцы смогут напрямую с профильными ведомствами Фото:

Екатеринбуржцы смогут жаловаться на работу общественного транспорта с помощью бота в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Администрацией города Екатеринбурга для повышения качества транспортного обслуживания населения создан чат-бот „Изменения маршрутов“ на платформе мессенджера Telegram», — говорится в сообщении.

С помощью такого чата профильные ведомства будут собирать запросы граждан, где они могут уточнить информацию о работе трамваев, троллейбусов и автобусов и оценить качество обслуживания. Также в чате будет работать четыре раздела: «Маршруты», где можно будет узнать об изменениях маршрутов общественного транспорта, «Задать вопрос», где специалист попытается решить проблему, «Частые вопросы» и «Контакты».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек, что сильно возмутило горожан. Позже мэрия Екатеринбурга успокоила взбунтовавших жителей.

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Екатеринбуржцы смогут жаловаться на работу общественного транспорта с помощью бота в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Администрацией города Екатеринбурга для повышения качества транспортного обслуживания населения создан чат-бот „Изменения маршрутов“ на платформе мессенджера Telegram», — говорится в сообщении. С помощью такого чата профильные ведомства будут собирать запросы граждан, где они могут уточнить информацию о работе трамваев, троллейбусов и автобусов и оценить качество обслуживания. Также в чате будет работать четыре раздела: «Маршруты», где можно будет узнать об изменениях маршрутов общественного транспорта, «Задать вопрос», где специалист попытается решить проблему, «Частые вопросы» и «Контакты». Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек, что сильно возмутило горожан. Позже мэрия Екатеринбурга успокоила взбунтовавших жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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