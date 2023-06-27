В Екатеринбурге придумали бот, в котором можно жаловаться на работу общественного транспорта

27 июня 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Решать проблемы с транспортом екатеринбуржцы смогут напрямую с профильными ведомствами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы смогут жаловаться на работу общественного транспорта с помощью бота в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Администрацией города Екатеринбурга для повышения качества транспортного обслуживания населения создан чат-бот „Изменения маршрутов“ на платформе мессенджера Telegram», — говорится в сообщении. С помощью такого чата профильные ведомства будут собирать запросы граждан, где они могут уточнить информацию о работе трамваев, троллейбусов и автобусов и оценить качество обслуживания. Также в чате будет работать четыре раздела: «Маршруты», где можно будет узнать об изменениях маршрутов общественного транспорта, «Задать вопрос», где специалист попытается решить проблему, «Частые вопросы» и «Контакты». Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек, что сильно возмутило горожан. Позже мэрия Екатеринбурга успокоила взбунтовавших жителей.

Екатеринбуржцы смогут жаловаться на работу общественного транспорта с помощью бота в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Администрацией города Екатеринбурга для повышения качества транспортного обслуживания населения создан чат-бот „Изменения маршрутов“ на платформе мессенджера Telegram», — говорится в сообщении. С помощью такого чата профильные ведомства будут собирать запросы граждан, где они могут уточнить информацию о работе трамваев, троллейбусов и автобусов и оценить качество обслуживания. Также в чате будет работать четыре раздела: «Маршруты», где можно будет узнать об изменениях маршрутов общественного транспорта, «Задать вопрос», где специалист попытается решить проблему, «Частые вопросы» и «Контакты». Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек, что сильно возмутило горожан. Позже мэрия Екатеринбурга успокоила взбунтовавших жителей.