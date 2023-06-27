В Екатеринбурге придумали бот, в котором можно жаловаться на работу общественного транспорта

Екатеринбуржцы смогут жаловаться на работу общественного транспорта с помощью бота в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
«Администрацией города Екатеринбурга для повышения качества транспортного обслуживания населения создан чат-бот „Изменения маршрутов“ на платформе мессенджера Telegram», — говорится в сообщении.
С помощью такого чата профильные ведомства будут собирать запросы граждан, где они могут уточнить информацию о работе трамваев, троллейбусов и автобусов и оценить качество обслуживания. Также в чате будет работать четыре раздела: «Маршруты», где можно будет узнать об изменениях маршрутов общественного транспорта, «Задать вопрос», где специалист попытается решить проблему, «Частые вопросы» и «Контакты».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начинается модернизация общественного транспорта с учетом новых застроек, что сильно возмутило горожан. Позже мэрия Екатеринбурга успокоила взбунтовавших жителей.
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