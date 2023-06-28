Пермяка, который изнасиловал школьницу, приговорили к 12 годам колонии

Суд Орджоникидзевского района Перми вынес приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю школьницу из Чусового. В декабре 2022 года насильник познакомился с ней в соцсети, рассказал, что ему 19 лет, он недавно вернулся из армии в Пермь, а также предложил встретиться. При этом он знал, что его новая знакомая является несовершеннолетней.
«Он уговорил школьницу приехать в Пермь. Она сразу определила, что мужчине не 19, а около 30 лет. Но пошла с ним в съемную квартиру. Там он начал приставать к гостье. И справиться с насильником она не могла, кричала, звала на помощь, но ему все же удалось совершить задуманное. Потом у нее получилось убежать. Мужчину задержали и изолировали. Судом он приговорен к 12 годам колонии строгого режима», — сообщает «КП-Пермь».
Уголовное дело расследовалось по статье «изнасилование несовершеннолетней». Приговор суда осужденный будет обжаловать. Свою вину он признал частично, утверждая, что школьницу не насиловал, а все случилось по обоюдному согласию.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае задержали насильника, сбежавшего из колонии в Березниках. За побег мужчине грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.
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