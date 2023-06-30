Посла РФ в Германии разочаровало расследование ЧП на «Северных потоках»

01 июля 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Германия не озвучивает результаты расследования подрыва, заявил Нечаев Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Ситуация с расследованием диверсии на «Северных потоках» по-прежнему выглядит удручающе. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. «Здесь все выглядит по-прежнему удручающе, потому что германские органы власти говорят о продолжающемся расследовании диверсий, о том, что происходит и в каком месте, и о деталях практически ничего не сообщается», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, обращения, направленные со стороны России, остаются без конкретного ответа. Посол считает, что в Берлине не заинтересованы в выявлении виновных в подрыве газовых магистралей, а местная пресса публикует версии ЧП для отвлечения внимания. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны, занимающиеся выяснением причин ЧП на «Северных потоках» должны сообщать о ходе расследования Совбез ООН, передает RT. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что российская сторона хоть и с опозданием, но ответит на теракт против Северных потоков. Он убежден, что существуют прямые доказательства, подтверждающие причастность Запада к ЧП, пишет «Царьград».

Ситуация с расследованием диверсии на «Северных потоках» по-прежнему выглядит удручающе. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. «Здесь все выглядит по-прежнему удручающе, потому что германские органы власти говорят о продолжающемся расследовании диверсий, о том, что происходит и в каком месте, и о деталях практически ничего не сообщается», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, обращения, направленные со стороны России, остаются без конкретного ответа. Посол считает, что в Берлине не заинтересованы в выявлении виновных в подрыве газовых магистралей, а местная пресса публикует версии ЧП для отвлечения внимания. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны, занимающиеся выяснением причин ЧП на «Северных потоках» должны сообщать о ходе расследования Совбез ООН, передает RT. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что российская сторона хоть и с опозданием, но ответит на теракт против Северных потоков. Он убежден, что существуют прямые доказательства, подтверждающие причастность Запада к ЧП, пишет «Царьград».