В Екатеринбурге июнь стал холоднее мая впервые за 45 лет

01 июля 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Последний раз июнь был холоднее мая в 1979 году, заявил Алексей Пулин Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге в июне температура в среднем была 16,2 градуса тепла, что холоднее чем в мае. Это произошло всего в пятый раз в истории, впервые с 1979 года, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Всего в пятый раз за историю наблюдений июнь стал холоднее мая. Ранее подобные случаи фиксировались в Екатеринбурге в 1979, 1962, 1943 и 1861 годах», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Первая декада июля в Екатеринбурге ожидается очень теплой с температурой примерно на семь пунктов выше климатической нормы — от 19 до 21 градусов по Цельсию, считает синоптик. В середине месяца и ближе к концу температура будет около климатической нормы. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение на 2 июля. По данным спасателей, в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Екатеринбурге в июне температура в среднем была 16,2 градуса тепла, что холоднее чем в мае. Это произошло всего в пятый раз в истории, впервые с 1979 года, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Всего в пятый раз за историю наблюдений июнь стал холоднее мая. Ранее подобные случаи фиксировались в Екатеринбурге в 1979, 1962, 1943 и 1861 годах», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Первая декада июля в Екатеринбурге ожидается очень теплой с температурой примерно на семь пунктов выше климатической нормы — от 19 до 21 градусов по Цельсию, считает синоптик. В середине месяца и ближе к концу температура будет около климатической нормы. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение на 2 июля. По данным спасателей, в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.