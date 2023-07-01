В Екатеринбурге июнь стал холоднее мая впервые за 45 лет

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Последний раз июнь был холоднее мая в 1979 году, заявил Алексей Пулин Фото:

В Екатеринбурге в июне температура в среднем была 16,2 градуса тепла, что холоднее чем в мае. Это произошло всего в пятый раз в истории, впервые с 1979 года, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Всего в пятый раз за историю наблюдений июнь стал холоднее мая. Ранее подобные случаи фиксировались в Екатеринбурге в 1979, 1962, 1943 и 1861 годах», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Первая декада июля в Екатеринбурге ожидается очень теплой с температурой примерно на семь пунктов выше климатической нормы — от 19 до 21 градусов по Цельсию, считает синоптик. В середине месяца и ближе к концу температура будет около климатической нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение на 2 июля. По данным спасателей, в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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В Екатеринбурге в июне температура в среднем была 16,2 градуса тепла, что холоднее чем в мае. Это произошло всего в пятый раз в истории, впервые с 1979 года, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Всего в пятый раз за историю наблюдений июнь стал холоднее мая. Ранее подобные случаи фиксировались в Екатеринбурге в 1979, 1962, 1943 и 1861 годах», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Первая декада июля в Екатеринбурге ожидается очень теплой с температурой примерно на семь пунктов выше климатической нормы — от 19 до 21 градусов по Цельсию, считает синоптик. В середине месяца и ближе к концу температура будет около климатической нормы. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение на 2 июля. По данным спасателей, в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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