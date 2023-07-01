01 июля 2023

В Екатеринбурге подростки разбили стекла магазина из-за непроданного алкоголя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятилетие падения метеорита. Архивные фото. Челябинская область, разбитое стекло, витрина
Подростки разбили витрину магазина из-за отказа продавать алкоголь Фото:

В Екатеринбурге подростки разбили стекла магазина «Магнит» из-за того, что им не продали алкоголь. Информация об этом появилась в соцсети.

«Подростки били стекла в „Магните“ за отказ продать им спиртное. Один из них снимал на камеру телефона», — передает слова очевидца сообщество «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 1 июля у дома на улице Краснофлотцев, 1г. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта двое неизвестных проникли в салон сотовой связи «МТС». По словам очевидца, молодые люди разбили окно и украли товар.

Обновлено в 10:56: «Сообщение о хулиганских действиях молодых людей поступило в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района. В настоящее время полицейские устанавливают фигурантов данного происшествия», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге подростки разбили стекла магазина «Магнит» из-за того, что им не продали алкоголь. Информация об этом появилась в соцсети. «Подростки били стекла в „Магните“ за отказ продать им спиртное. Один из них снимал на камеру телефона», — передает слова очевидца сообщество «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 1 июля у дома на улице Краснофлотцев, 1г. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта двое неизвестных проникли в салон сотовой связи «МТС». По словам очевидца, молодые люди разбили окно и украли товар. Обновлено в 10:56: «Сообщение о хулиганских действиях молодых людей поступило в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района. В настоящее время полицейские устанавливают фигурантов данного происшествия», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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