08 апреля 2023
07 апреля 2023

В центре Екатеринбурга неизвестные обокрали салон сотовой связи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Попытка ограбления отделения Сбербанка. Екатеринбург, полицейские машины
Полиция проводит проверку по факту происшествия Фото:

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта двое неизвестных проникли в салон сотовой связи «МТС» и совершили кражу. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Инцидент произошел в ночь на 8 апреля в магазине сотовой связи „МТС“ на Карла Либкнехта, 13. Двое молодых людей совершили кражу из салона, разбив окно», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург №1».

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга дали комментарий по происшествию. «Заявление о проникновении в магазин зарегистрировано в отделе полиции №5 Ленинского района. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается», — рассказали в полиции.

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В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта двое неизвестных проникли в салон сотовой связи «МТС» и совершили кражу. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел в ночь на 8 апреля в магазине сотовой связи „МТС“ на Карла Либкнехта, 13. Двое молодых людей совершили кражу из салона, разбив окно», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург №1». В пресс-группе УМВД Екатеринбурга дали комментарий по происшествию. «Заявление о проникновении в магазин зарегистрировано в отделе полиции №5 Ленинского района. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается», — рассказали в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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