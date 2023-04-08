В центре Екатеринбурга неизвестные обокрали салон сотовой связи. Видео

09 апреля 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверку по факту происшествия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта двое неизвестных проникли в салон сотовой связи «МТС» и совершили кражу. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел в ночь на 8 апреля в магазине сотовой связи „МТС“ на Карла Либкнехта, 13. Двое молодых людей совершили кражу из салона, разбив окно», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург №1». В пресс-группе УМВД Екатеринбурга дали комментарий по происшествию. «Заявление о проникновении в магазин зарегистрировано в отделе полиции №5 Ленинского района. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается», — рассказали в полиции.

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта двое неизвестных проникли в салон сотовой связи «МТС» и совершили кражу. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Инцидент произошел в ночь на 8 апреля в магазине сотовой связи „МТС“ на Карла Либкнехта, 13. Двое молодых людей совершили кражу из салона, разбив окно», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург №1». В пресс-группе УМВД Екатеринбурга дали комментарий по происшествию. «Заявление о проникновении в магазин зарегистрировано в отделе полиции №5 Ленинского района. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается», — рассказали в полиции.