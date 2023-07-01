01 июля 2023

Опекун Далера Бобиева соврала мужу о смерти мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, горожане, мягкие игрушки, стихийный мемориал
Когда Далер Бобиев был мертв опекун сказала мужу, что он у подруги Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекун погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева Вероника Наумова соврала мужу о смерти ребенка. Об этом заявил муж опекунши Александр Наумов.

«Я [когда приезжал весной] спросил про него [Далера]. Вероника сказала, что мальчик у подруги», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». Однако ранее URA.RU передавало слова источника, знакомого с ситуацией, что Далер Бобиев был убит 3 декабря 2022 года, его тело находилось в гараже опекуна.

При этом Александр Наумов добавил, что не замечал неприязнь со стороны Вероники к Далеру. Однако мужчина не дает точного ответа из-за того, что был вне дома — принимал участие в спецоперации на Украине и был на других заданиях.

Поиски Далера Бобиева начались 26 июня. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вероника Наумова призналась в содеянном, однако считает, что к гибели Далера привел несчастный случай. Теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа, а делом будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опекун погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева Вероника Наумова соврала мужу о смерти ребенка. Об этом заявил муж опекунши Александр Наумов. «Я [когда приезжал весной] спросил про него [Далера]. Вероника сказала, что мальчик у подруги», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». Однако ранее URA.RU передавало слова источника, знакомого с ситуацией, что Далер Бобиев был убит 3 декабря 2022 года, его тело находилось в гараже опекуна. При этом Александр Наумов добавил, что не замечал неприязнь со стороны Вероники к Далеру. Однако мужчина не дает точного ответа из-за того, что был вне дома — принимал участие в спецоперации на Украине и был на других заданиях. Поиски Далера Бобиева начались 26 июня. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вероника Наумова призналась в содеянном, однако считает, что к гибели Далера привел несчастный случай. Теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа, а делом будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...