Опекун Далера Бобиева соврала мужу о смерти мальчика

02 июля 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Когда Далер Бобиев был мертв опекун сказала мужу, что он у подруги Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекун погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева Вероника Наумова соврала мужу о смерти ребенка. Об этом заявил муж опекунши Александр Наумов. «Я [когда приезжал весной] спросил про него [Далера]. Вероника сказала, что мальчик у подруги», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». Однако ранее URA.RU передавало слова источника, знакомого с ситуацией, что Далер Бобиев был убит 3 декабря 2022 года, его тело находилось в гараже опекуна. При этом Александр Наумов добавил, что не замечал неприязнь со стороны Вероники к Далеру. Однако мужчина не дает точного ответа из-за того, что был вне дома — принимал участие в спецоперации на Украине и был на других заданиях. Поиски Далера Бобиева начались 26 июня. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вероника Наумова призналась в содеянном, однако считает, что к гибели Далера привел несчастный случай. Теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа, а делом будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области.

Опекун погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева Вероника Наумова соврала мужу о смерти ребенка. Об этом заявил муж опекунши Александр Наумов. «Я [когда приезжал весной] спросил про него [Далера]. Вероника сказала, что мальчик у подруги», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». Однако ранее URA.RU передавало слова источника, знакомого с ситуацией, что Далер Бобиев был убит 3 декабря 2022 года, его тело находилось в гараже опекуна. При этом Александр Наумов добавил, что не замечал неприязнь со стороны Вероники к Далеру. Однако мужчина не дает точного ответа из-за того, что был вне дома — принимал участие в спецоперации на Украине и был на других заданиях. Поиски Далера Бобиева начались 26 июня. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вероника Наумова призналась в содеянном, однако считает, что к гибели Далера привел несчастный случай. Теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа, а делом будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области.