Пермские власти хотят потратить миллионы на покупку рюкзаков и носков

Власти объявили конкурс на поставку сувенирной продукции для проведения спортивного мероприятия «Пермский марафон». Речь о закупке брендированных рюкзаков, ручек, носков и головных повязок на сумму более 2,7 млн рублей.
«Поставка сувенирной продукции для проведения мероприятия «Пермский марафон». Наименования — сувенирные рюкзаки, повязки, ручки и носки. Начальная и максимальная цена контракта — 2,7 млн рублей. Заказчик — ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ».
В стоимость контракта входит 22,9 тысячи наименований продукции. Итоги аукциона планируется подвести 4 июля 2023 года. VI «Пермский марафон» состоится 2 и 3 сентября. В его рамках впервые пройдет Кубок России по полумарафону. Регистрация спортсменов уже открыта. В 2023 году призовой фонд будет увеличен. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по одному миллиону рублей, а не по 500 тысяч, как в прошлые годы.
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