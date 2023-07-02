На мэрию Сургута подали в суд из-за газетного ларька

Объектом спора стал ларек на проспекте Ленина Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте компания «Информпечать» начала судебные тяжбы с мэрией из-за газетного ларька в центре города, который чиновники потребовали перенести. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города.

«Мэрия Сургута потребовала от компании „Информпечать“ убрать из центра города ларек „Периодическая печать“, который там находился несколько лет. Предприниматель не согласился с решением мэрии и обратился в суд с требованием обязать чиновников продлить контракт аренды», — сообщил источник.

В администрации Сургута журналисту URA.RU сообщили, что ларек «Периодическая печать» находится на инженерных сетях, что противоречит правилам размещения нестационарных торговых объектов на территории города. «Собственнику киоска было предложено рассмотреть возможность заключения договора на его размещение на свободном месте, предусмотренном схемой (при их наличии). В случае выбора одного из свободных мест в схеме размещения НТО необходимо обратиться в уполномоченный орган для подачи заявления о заключения договора. От собственника киоска „Периодическая печать“ заявления о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на свободном месте не поступало», — сообщили в мэрии.

Уточнить детали разногласий в компании «Информпечать» не удалось. По телефонным номерам организации никто не ответил на звонок. Между тем на сайте арбитражного суда было опубликовано определение, где предприниматель требует мэрию заключить с ними договор аренды на право размещения ларька на проспекте Ленина.

Ранее URA.RU сообщало, что концессионер затягивает строительство школы в Сургуте. Компания «Домтехностиль», обещавшая построить школу, находится в состоянии банкротства, но упорно продолжает подавать апелляции и обжаловать решения суда, обязавшие фирму расторгнуть договор с мэрией и выплатить неустойку.