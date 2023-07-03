Компания «Живая вода» запустит в Перми новое производство комплектующих для систем очистки воды

Компания самостоятельно будет производить комплектующие для очистки воды (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермский завод «Живая вода», выпускающий вендинговые аппараты, готовится расширить производственное мощности. Предприятие будет самостоятельно изготавливать комплектующие для автоматов по очистке и продаже воды, которые ранее поставлялись в Пермь из Китая. Из-за нарушения логистических цепочек сроки поставок часто затягивались. В «Живой воде» придумали, как справиться с проблемой.

«Наши представители удачно провели переговоры с китайскими партнерами, мы закупаем несколько крупных станков. В течение полугода готовимся запустить в Перми уникальное производство колб, мембран и прочих комплектующих для фильтрации воды. Это позволит компании сэкономить на закупке и доставке необходимых деталей из Китая», — рассказал URA.RU основатель компании «Живая Вода» Вячеслав Вяткин.

Он добавил, что компания готовится более чем вдвое расширить свой штат. Поиск новых сотрудников ведется при поддержке краевых минсоцразвития и минэкономразвития. Также завод проводит переговоры с администрацией Пермского муниципального района по поиску площадей и земельных участков для размещения и строительства новых цехов. Данные меры позволят создать несколько сотен дополнительных рабочих мест и увеличить налоговую базу для пополнения бюджета региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский завод «Живая вода» поставит партию автоматов по очистке и продаже воды в пострадавшую от землетрясения провинцию Турции. Интерфейс вендинговых аппаратов адаптирован под турецкие монеты, купюры и язык.

Запуск нового производства стал возможным благодаря успешным переговорам с партнерами из Китая Фото: пресс-служба компании «Живая вода»