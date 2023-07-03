В Перми завершено расследование инцидента с застрявшим в сугробе самолетом при взлете

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В январе самолет съехал со взлетной полосы и въехал в сугроб Фото:

Следователи, проводящие проверку инцидента с самолетом, выкатившимся за пределы взлетной полосы аэропорта Большое Савино, не нашли преступления в произошедшем. Проверкой занимался Пермский следственный отдел на транспорте.

«Следствие не нашло события преступления в авиационном инциденте с Boeing 737 авиакомпании „Победа“, выкатившимся за пределы ВПП в аэропорту Большое Савино в январе этого года. <…> В Центральном межрегиональном СУ на транспорте информацию об отказе в возбуждении уголовного дела подтвердили», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В Росавиации ранее провели свою проверку. По версии ведомства, к зимнему авиаинциденту привели неисправность в системе поворота передней опоры шасси и действия командира воздушного судна, который принял необоснованное решение на вылет. Борт лоукостера, выполняющий рейс по маршруту Пермь — Москва, занесло на взлетной полосе в пермском аэропорту 8 января. Самолет заехал на заснеженную часть поля. В результате были задержаны вылеты шести авиарейсов. В самолете находились 183 пассажира и шесть членов экипажа.

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Следователи, проводящие проверку инцидента с самолетом, выкатившимся за пределы взлетной полосы аэропорта Большое Савино, не нашли преступления в произошедшем. Проверкой занимался Пермский следственный отдел на транспорте. «Следствие не нашло события преступления в авиационном инциденте с Boeing 737 авиакомпании „Победа“, выкатившимся за пределы ВПП в аэропорту Большое Савино в январе этого года. <…> В Центральном межрегиональном СУ на транспорте информацию об отказе в возбуждении уголовного дела подтвердили», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В Росавиации ранее провели свою проверку. По версии ведомства, к зимнему авиаинциденту привели неисправность в системе поворота передней опоры шасси и действия командира воздушного судна, который принял необоснованное решение на вылет. Борт лоукостера, выполняющий рейс по маршруту Пермь — Москва, занесло на взлетной полосе в пермском аэропорту 8 января. Самолет заехал на заснеженную часть поля. В результате были задержаны вылеты шести авиарейсов. В самолете находились 183 пассажира и шесть членов экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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