В Перми завершено расследование инцидента с застрявшим в сугробе самолетом при взлете

03 июля 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

В январе самолет съехал со взлетной полосы и въехал в сугроб Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи, проводящие проверку инцидента с самолетом, выкатившимся за пределы взлетной полосы аэропорта Большое Савино, не нашли преступления в произошедшем. Проверкой занимался Пермский следственный отдел на транспорте. «Следствие не нашло события преступления в авиационном инциденте с Boeing 737 авиакомпании „Победа“, выкатившимся за пределы ВПП в аэропорту Большое Савино в январе этого года. <…> В Центральном межрегиональном СУ на транспорте информацию об отказе в возбуждении уголовного дела подтвердили», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В Росавиации ранее провели свою проверку. По версии ведомства, к зимнему авиаинциденту привели неисправность в системе поворота передней опоры шасси и действия командира воздушного судна, который принял необоснованное решение на вылет. Борт лоукостера, выполняющий рейс по маршруту Пермь — Москва, занесло на взлетной полосе в пермском аэропорту 8 января. Самолет заехал на заснеженную часть поля. В результате были задержаны вылеты шести авиарейсов. В самолете находились 183 пассажира и шесть членов экипажа.

Следователи, проводящие проверку инцидента с самолетом, выкатившимся за пределы взлетной полосы аэропорта Большое Савино, не нашли преступления в произошедшем. Проверкой занимался Пермский следственный отдел на транспорте. «Следствие не нашло события преступления в авиационном инциденте с Boeing 737 авиакомпании „Победа“, выкатившимся за пределы ВПП в аэропорту Большое Савино в январе этого года. <…> В Центральном межрегиональном СУ на транспорте информацию об отказе в возбуждении уголовного дела подтвердили», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В Росавиации ранее провели свою проверку. По версии ведомства, к зимнему авиаинциденту привели неисправность в системе поворота передней опоры шасси и действия командира воздушного судна, который принял необоснованное решение на вылет. Борт лоукостера, выполняющий рейс по маршруту Пермь — Москва, занесло на взлетной полосе в пермском аэропорту 8 января. Самолет заехал на заснеженную часть поля. В результате были задержаны вылеты шести авиарейсов. В самолете находились 183 пассажира и шесть членов экипажа.