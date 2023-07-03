Власти района ХМАО ищут начальников в восемь отделов

ПРием документов на конкурс продлится до 12 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Березовского района (ХМАО) объявила конкурс на должности начальников отделов: малочисленных народов севера, бухучета, закупок, молодежной политики, транспорта, организации деятельности комиссии, информатизации и организации комиссии по делам несовершеннолетних. Согласно данным на портале «Госслужба» будущим сотрудникам готовы платить от 76 до 82 тысяч рублей.

«Открыты вакансии на должности: начальник отдела по вопросам малочисленных народов севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; начальник отдела закупок; начальник отдела молодежной политики; начальник отдела транспорта; начальник отдела по организации комиссии; начальник отдела информатизации, защиты информации и связи; начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заработная плата составит от 76 000 до 82 000 рублей», — сообщается в информации о вакансиях.

Прием документов на конкурс осуществляется до 12 июля. Рассматриваются кандидаты с уровнем высшего образования не ниже бакалавриата и проработавшие не менее двух лет по специальности, а также два года занимавшие должности на государственной службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Октябрьского района (ХМАО) объявили конкурс на должность заведующего отделом культуры и туризма. Будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 108 630 рублей.