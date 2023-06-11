Власти района ХМАО ищут главного по культуре и туризму

12 июня 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

Уровень образования претендента должен быть не ниже специалитета или магистратуры Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрации Октябрьского района (ХМАО) объявили конкурс на должность заведующего отделом культуры и туризма. Согласно информации на портале «Госслужба», будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 108 630 рублей. «Открыта вакансия на должность заведующего отделом культуры и туризма. Прием документов на конкурс пройдет с 23 мая по 28 июля. Заработная плата составит от 84 490 до 108 630 рублей», — сообщается в информации о вакансии. Рассматриваются кандидаты с уровнем высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработавшие не менее двух лет по специальности, а также два года занимавшие должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты Российской Федерации и обладать умением планировать и рационально использовать рабочее время. Ранее в администрации Березовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность первого заместителя главы муниципалитета. Будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей.

В администрации Октябрьского района (ХМАО) объявили конкурс на должность заведующего отделом культуры и туризма. Согласно информации на портале «Госслужба», будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 108 630 рублей. «Открыта вакансия на должность заведующего отделом культуры и туризма. Прием документов на конкурс пройдет с 23 мая по 28 июля. Заработная плата составит от 84 490 до 108 630 рублей», — сообщается в информации о вакансии. Рассматриваются кандидаты с уровнем высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработавшие не менее двух лет по специальности, а также два года занимавшие должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты Российской Федерации и обладать умением планировать и рационально использовать рабочее время. Ранее в администрации Березовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность первого заместителя главы муниципалитета. Будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей.