Власти района ХМАО ищут главного по культуре и туризму

В администрации Октябрьского района (ХМАО) объявили конкурс на должность заведующего отделом культуры и туризма. Согласно информации на портале «Госслужба», будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 108 630 рублей.
«Открыта вакансия на должность заведующего отделом культуры и туризма. Прием документов на конкурс пройдет с 23 мая по 28 июля. Заработная плата составит от 84 490 до 108 630 рублей», — сообщается в информации о вакансии.
Рассматриваются кандидаты с уровнем высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработавшие не менее двух лет по специальности, а также два года занимавшие должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты Российской Федерации и обладать умением планировать и рационально использовать рабочее время.
Ранее в администрации Березовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность первого заместителя главы муниципалитета. Будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.