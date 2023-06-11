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Власти района ХМАО ищут главного по культуре и туризму

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень образования претендента должен быть не ниже специалитета или магистратуры Фото:

В администрации Октябрьского района (ХМАО) объявили конкурс на должность заведующего отделом культуры и туризма. Согласно информации на портале «Госслужба», будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 108 630 рублей.

«Открыта вакансия на должность заведующего отделом культуры и туризма. Прием документов на конкурс пройдет с 23 мая по 28 июля. Заработная плата составит от 84 490 до 108 630 рублей», — сообщается в информации о вакансии.

Рассматриваются кандидаты с уровнем высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработавшие не менее двух лет по специальности, а также два года занимавшие должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты Российской Федерации и обладать умением планировать и рационально использовать рабочее время.

Ранее в администрации Березовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность первого заместителя главы муниципалитета. Будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей.

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В администрации Октябрьского района (ХМАО) объявили конкурс на должность заведующего отделом культуры и туризма. Согласно информации на портале «Госслужба», будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 108 630 рублей. «Открыта вакансия на должность заведующего отделом культуры и туризма. Прием документов на конкурс пройдет с 23 мая по 28 июля. Заработная плата составит от 84 490 до 108 630 рублей», — сообщается в информации о вакансии. Рассматриваются кандидаты с уровнем высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработавшие не менее двух лет по специальности, а также два года занимавшие должности на государственной службе. Соискатель должен знать основные законы и нормативные акты Российской Федерации и обладать умением планировать и рационально использовать рабочее время. Ранее в администрации Березовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность первого заместителя главы муниципалитета. Будущему сотруднику мэрии обещают заработную плату до 203 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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