Пермяк сжег дом бывшей подруги из-за отказа продолжать отношения

Верещагинский районный суд Пермского края вынес приговор 69-летнему мужчине, который сжег дом бывшей сожительницы из-за ее отказа продолжать дальнейшие отношения. Пермяка признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
«В декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому бывшей сожительницы, чтобы примириться. Двери в жилье были закрыты, на стук в окно ему никто не ответил. Разозлившись, злоумышленник решил отомстить, зажег бересту и бросил ее в пристрой веранды, после чего скрылся. Пожар полностью уничтожил все постройки и личные вещи потерпевшей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
В результате действий поджигателя его экс-подруга не пострадала, успев выбраться на улицу через окно, но осталась без жилья и средств к существованию. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Часть ущерба мужчина добровольно возместил в ходе следствия. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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