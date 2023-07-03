Пермяк сжег дом бывшей подруги из-за отказа продолжать отношения

04 июля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Огонь уничтожил дом и личные вещи потерпевшей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Верещагинский районный суд Пермского края вынес приговор 69-летнему мужчине, который сжег дом бывшей сожительницы из-за ее отказа продолжать дальнейшие отношения. Пермяка признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. «В декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому бывшей сожительницы, чтобы примириться. Двери в жилье были закрыты, на стук в окно ему никто не ответил. Разозлившись, злоумышленник решил отомстить, зажег бересту и бросил ее в пристрой веранды, после чего скрылся. Пожар полностью уничтожил все постройки и личные вещи потерпевшей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В результате действий поджигателя его экс-подруга не пострадала, успев выбраться на улицу через окно, но осталась без жилья и средств к существованию. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Часть ущерба мужчина добровольно возместил в ходе следствия. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Верещагинский районный суд Пермского края вынес приговор 69-летнему мужчине, который сжег дом бывшей сожительницы из-за ее отказа продолжать дальнейшие отношения. Пермяка признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. «В декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому бывшей сожительницы, чтобы примириться. Двери в жилье были закрыты, на стук в окно ему никто не ответил. Разозлившись, злоумышленник решил отомстить, зажег бересту и бросил ее в пристрой веранды, после чего скрылся. Пожар полностью уничтожил все постройки и личные вещи потерпевшей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В результате действий поджигателя его экс-подруга не пострадала, успев выбраться на улицу через окно, но осталась без жилья и средств к существованию. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Часть ущерба мужчина добровольно возместил в ходе следствия. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.