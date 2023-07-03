03 июля 2023

Пермяк сжег дом бывшей подруги из-за отказа продолжать отношения

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, мчс, деревянный дом, пожар, огонь, тушение пожара
Огонь уничтожил дом и личные вещи потерпевшей Фото:

Верещагинский районный суд Пермского края вынес приговор 69-летнему мужчине, который сжег дом бывшей сожительницы из-за ее отказа продолжать дальнейшие отношения. Пермяка признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

«В декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому бывшей сожительницы, чтобы примириться. Двери в жилье были закрыты, на стук в окно ему никто не ответил. Разозлившись, злоумышленник решил отомстить, зажег бересту и бросил ее в пристрой веранды, после чего скрылся. Пожар полностью уничтожил все постройки и личные вещи потерпевшей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

В результате действий поджигателя его экс-подруга не пострадала, успев выбраться на улицу через окно, но осталась без жилья и средств к существованию. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Часть ущерба мужчина добровольно возместил в ходе следствия. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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Верещагинский районный суд Пермского края вынес приговор 69-летнему мужчине, который сжег дом бывшей сожительницы из-за ее отказа продолжать дальнейшие отношения. Пермяка признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. «В декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому бывшей сожительницы, чтобы примириться. Двери в жилье были закрыты, на стук в окно ему никто не ответил. Разозлившись, злоумышленник решил отомстить, зажег бересту и бросил ее в пристрой веранды, после чего скрылся. Пожар полностью уничтожил все постройки и личные вещи потерпевшей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. В результате действий поджигателя его экс-подруга не пострадала, успев выбраться на улицу через окно, но осталась без жилья и средств к существованию. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Часть ущерба мужчина добровольно возместил в ходе следствия. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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