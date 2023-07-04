Драгоценности на 26 млн рублей экс-депутата Госдумы Язева выставили на продажу

Имущество обанкротившегося экс-депутата Госдумы Валерия Язева выставили на продажу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный управляющий компании «Ювелиры Урала», входившей в группу предприятий экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева, объявила о проведении торгов. С молотка планируется пустить 14 лотов, среди которых золотые и серебряные украшения, столовое серебро и сувенир из драгоценных камней. Общий вес драгоценностей — 155 килограммов, а общая стоимость — больше 26 млн рублей. Информация о проведении торгов опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Объявление о проведении торгов от конкурсного управляющего было опубликовано 3 июля. Аукцион пройдет в закрытом режиме. Заявки будут принимать с 10 июля по 15 октября. В списке — 14 лотов. Самые дорогие из них — тысяча золотых колец общей стоимостью 10,9 млн рублей, серебряные сувениры общей стоимостью 8 млн рублей, а также столовое серебро на сумму 2,5 млн.

Помимо этого на продажу выставили 39 золотых браслетов стоимостью 1,2 млн рублей, 35 брошей (555 тысяч рублей), 10 серебряных браслетов (72 тысячи рублей), 55 единиц серебряного колье и цепочек (905 тысяч), 864 серебряных кольца (723 тысячи), шесть тысяч серебряных подвесок (1,6 млн рублей), 257 пар серебряных серег (350 тысяч).

В августе 2020 года Валерия Язева признали банкротом и начались процедуры банкротства компаний, аффилированных с Язевым: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй». На аукцион также выставляли часть здания на Генеральской, 3 в Екатеринбурге, которое принадлежало обанкротившемуся Язеву.