Автоворы в пермском ЖК забрали колеса, оставив взамен пельмени

В одном из авто злоумышленники разбили стекло Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители пермского жилого комплекса «Гулливер» пожаловались на злоумышленников, которые обворовали несколько авто. Один из жителей написал в чате жильцов, что у него украли запасное колесо, но оставили пельмени и гайки.

«У меня сегодня тоже запаску утащили. Оставили кожух, гайки и два кило пельменей», — написал один из жильцов.

Другая жительница ЖК также написала, что у нее украли запасное колесо и забрали кожух. При этом воры ничего не оставили. Еще один пермяк написал в чате, что на местной парковке у авто Lada Granta выбили стекло. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

Автоворы беспокоят жителей «Гулливера» уже не первый раз. Ранее злоумышленники орудовали в комплексе весной текущего года. Тогда похитители взламывали машины и крали из них регистраторы и магнитолы.

Жильцы сообщают о случаях краж из своих авто Скрин: Telegram

У одного из автовладельцев выбили стекло Скрин: Telegram