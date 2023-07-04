04 июля 2023

Автоворы в пермском ЖК забрали колеса, оставив взамен пельмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная кража. Пермь, место происшествия, разбитое стекло авто, авто воры
В одном из авто злоумышленники разбили стекло Фото:

Жители пермского жилого комплекса «Гулливер» пожаловались на злоумышленников, которые обворовали несколько авто. Один из жителей написал в чате жильцов, что у него украли запасное колесо, но оставили пельмени и гайки.

«У меня сегодня тоже запаску утащили. Оставили кожух, гайки и два кило пельменей», — написал один из жильцов.

Другая жительница ЖК также написала, что у нее украли запасное колесо и забрали кожух. При этом воры ничего не оставили. Еще один пермяк написал в чате, что на местной парковке у авто Lada Granta выбили стекло. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

Автоворы беспокоят жителей «Гулливера» уже не первый раз. Ранее злоумышленники орудовали в комплексе весной текущего года. Тогда похитители взламывали машины и крали из них регистраторы и магнитолы.

Жильцы сообщают о случаях краж из своих авто
Жильцы сообщают о случаях краж из своих авто
У одного из автовладельцев выбили стекло
У одного из автовладельцев выбили стекло
Взамен украденного колеса пермяку оставили пельмени
Взамен украденного колеса пермяку оставили пельмени

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Жители пермского жилого комплекса «Гулливер» пожаловались на злоумышленников, которые обворовали несколько авто. Один из жителей написал в чате жильцов, что у него украли запасное колесо, но оставили пельмени и гайки. «У меня сегодня тоже запаску утащили. Оставили кожух, гайки и два кило пельменей», — написал один из жильцов. Другая жительница ЖК также написала, что у нее украли запасное колесо и забрали кожух. При этом воры ничего не оставили. Еще один пермяк написал в чате, что на местной парковке у авто Lada Granta выбили стекло. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. Автоворы беспокоят жителей «Гулливера» уже не первый раз. Ранее злоумышленники орудовали в комплексе весной текущего года. Тогда похитители взламывали машины и крали из них регистраторы и магнитолы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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