В Прикамье на 62% сократилась прибыль предприятий

05 июля 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

В Прикамье более чем на половину снизилась прибыль предприятий по сравнению с 2022 годом Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае уменьшилась на 62% прибыль предприятий по сравнению с 2022 годом. Об этом говорят данные Пермьстата. «За январь—апрель 2023 года предприятия края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 85 млрд рублей. Это на 62,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Пермьстат. Уточняется, что сумма прибыли неубыточных промышленных предприятий, оказалась на 64,3% ниже аналогичного показателя за январь—апрель 2022 года. В целом по Пермскому краю, пишет издание, 72,1% обследованных предприятий завершили период с прибылью в сумме 92,8 млрд рублей, что на 60,5% ниже уровня января-апреля 2022 года. Ранее в Пермском крае Лысьвенский металлургический завод более чем в два раза снизил прибыль. Об этом написано в финансовом отчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.

В Пермском крае уменьшилась на 62% прибыль предприятий по сравнению с 2022 годом. Об этом говорят данные Пермьстата. «За январь—апрель 2023 года предприятия края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 85 млрд рублей. Это на 62,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Пермьстат. Уточняется, что сумма прибыли неубыточных промышленных предприятий, оказалась на 64,3% ниже аналогичного показателя за январь—апрель 2022 года. В целом по Пермскому краю, пишет издание, 72,1% обследованных предприятий завершили период с прибылью в сумме 92,8 млрд рублей, что на 60,5% ниже уровня января-апреля 2022 года. Ранее в Пермском крае Лысьвенский металлургический завод более чем в два раза снизил прибыль. Об этом написано в финансовом отчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.