04 июля 2023

В Прикамье на 62% сократилась прибыль предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лица. Агропромвыставки. Екатеринбург, якушев владимир, график, диаграмма, статистика, отчет, доклад
В Прикамье более чем на половину снизилась прибыль предприятий по сравнению с 2022 годом Фото:

В Пермском крае уменьшилась на 62% прибыль предприятий по сравнению с 2022 годом. Об этом говорят данные Пермьстата.

«За январь—апрель 2023 года предприятия края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 85 млрд рублей. Это на 62,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Пермьстат.

Уточняется, что сумма прибыли неубыточных промышленных предприятий, оказалась на 64,3% ниже аналогичного показателя за январь—апрель 2022 года. В целом по Пермскому краю, пишет издание, 72,1% обследованных предприятий завершили период с прибылью в сумме 92,8 млрд рублей, что на 60,5% ниже уровня января-апреля 2022 года.

Ранее в Пермском крае Лысьвенский металлургический завод более чем в два раза снизил прибыль. Об этом написано в финансовом отчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае уменьшилась на 62% прибыль предприятий по сравнению с 2022 годом. Об этом говорят данные Пермьстата. «За январь—апрель 2023 года предприятия края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 85 млрд рублей. Это на 62,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Пермьстат. Уточняется, что сумма прибыли неубыточных промышленных предприятий, оказалась на 64,3% ниже аналогичного показателя за январь—апрель 2022 года. В целом по Пермскому краю, пишет издание, 72,1% обследованных предприятий завершили период с прибылью в сумме 92,8 млрд рублей, что на 60,5% ниже уровня января-апреля 2022 года. Ранее в Пермском крае Лысьвенский металлургический завод более чем в два раза снизил прибыль. Об этом написано в финансовом отчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...