04 июля 2023

На улицы Челябинска вышел пятнистый олень. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сафари Парк, Краснодар , олень
Оленя заметили в микрорайоне Парковый Фото:

Жители микрорайона Парковый в Челябинске заметили оленя. Кадрами заблудившегося животного поделились в социальных сетях.

«Пятнистый олень. Заблудился», — сообщил Владимир М. в паблике «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Животное обнаружили на Маршала Чуйкова, 29. В комментариях к посту читатели отмечают, что у оленя есть хозяин, который сразу за ним приехал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители микрорайона Парковый в Челябинске заметили оленя. Кадрами заблудившегося животного поделились в социальных сетях. «Пятнистый олень. Заблудился», — сообщил Владимир М. в паблике «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Животное обнаружили на Маршала Чуйкова, 29. В комментариях к посту читатели отмечают, что у оленя есть хозяин, который сразу за ним приехал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...