Оленя заметили в микрорайоне Парковый Фото: Алиса Курганская © URA.RU

Жители микрорайона Парковый в Челябинске заметили оленя. Кадрами заблудившегося животного поделились в социальных сетях.

«Пятнистый олень. Заблудился», — сообщил Владимир М. в паблике «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Животное обнаружили на Маршала Чуйкова, 29. В комментариях к посту читатели отмечают, что у оленя есть хозяин, который сразу за ним приехал.

Владимир М. в паблике «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».