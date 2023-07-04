Оленя заметили в микрорайоне Парковый
Жители микрорайона Парковый в Челябинске заметили оленя. Кадрами заблудившегося животного поделились в социальных сетях.
«Пятнистый олень. Заблудился», — сообщил Владимир М. в паблике «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Животное обнаружили на Маршала Чуйкова, 29. В комментариях к посту читатели отмечают, что у оленя есть хозяин, который сразу за ним приехал.
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