Свердловский Роспотребнадзор проверяет воздух после информации о запахе гари

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан Panorama ASP. Екатеринбург, смог, панорама города
Последний раз запах гари екатеринбуржцы чувствовали в июне (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Специалисты свердловского Роспотребнадзор проверят воздух в Екатеринбурге и Верхней Пышме после жалоб горожан на запах гари. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

«Специалисты отбирают пробы для исследования на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, сажи», — рассказали специалисты. По данным «Авиалесоохраны», сейчас в регионе действует 14 лесных пожаров на площади 1 917 гектаров. Пока Роспотребнадзор советует свердловчанам отказаться от занятий спортом на воздухе и курения, не носить контактные линзы, не открывать окна и использовать маски и респираторы.

Ранее стало известно, что в Свердловской области площадь пожаров выросла в 12 раз. Связано это с тем, что в регионе стоит жаркая и сухая погода.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты свердловского Роспотребнадзор проверят воздух в Екатеринбурге и Верхней Пышме после жалоб горожан на запах гари. Об этом заявляет пресс-служба ведомства. «Специалисты отбирают пробы для исследования на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, сажи», — рассказали специалисты. По данным «Авиалесоохраны», сейчас в регионе действует 14 лесных пожаров на площади 1 917 гектаров. Пока Роспотребнадзор советует свердловчанам отказаться от занятий спортом на воздухе и курения, не носить контактные линзы, не открывать окна и использовать маски и респираторы. Ранее стало известно, что в Свердловской области площадь пожаров выросла в 12 раз. Связано это с тем, что в регионе стоит жаркая и сухая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...