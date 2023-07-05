Свердловский Роспотребнадзор проверяет воздух после информации о запахе гари

Последний раз запах гари екатеринбуржцы чувствовали в июне (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Специалисты свердловского Роспотребнадзор проверят воздух в Екатеринбурге и Верхней Пышме после жалоб горожан на запах гари. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

«Специалисты отбирают пробы для исследования на содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида углерода, взвешенных веществ, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, сажи», — рассказали специалисты. По данным «Авиалесоохраны», сейчас в регионе действует 14 лесных пожаров на площади 1 917 гектаров. Пока Роспотребнадзор советует свердловчанам отказаться от занятий спортом на воздухе и курения, не носить контактные линзы, не открывать окна и использовать маски и респираторы.

Ранее стало известно, что в Свердловской области площадь пожаров выросла в 12 раз. Связано это с тем, что в регионе стоит жаркая и сухая погода.