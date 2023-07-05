В жаркую погоду пермяки спасаются на пляжах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С приходом жары пермяки заполнили городские пляжи. Кроме спасателей безопасность обеспечивают и дружинники из числа казаков, которые инспектируют пляжи в полном обмундировании — камуфляжных костюмах, берцах и папахах. Фото на своем сайте разметила мэрия Перми.

«Сотрудники полиции, районных администраций и спасатели регулярно проводят обходы городских мест отдыха у воды для обеспечения безопасности детей, которые находятся там без родителей. В рейд, который состоялся сегодня, 5 июля, в районе КамГЭС с народными дружинниками и спасателями вышел глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов», — говорится в сообщении. На опубликованных фото запечатлены дружинники в казачьей форме.

Ранее URA.RU рассказывало, что 4 июля на Мотовилихинском пруду Перми семилетний мальчик, оказавшийся без присмотра взрослых, начал тонуть, но его вовремя спасли. По свидетельству фотокорреспондента агентства, пермяки часто купаются в запрещенных местах.