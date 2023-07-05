За пермяками на пляжах в 30-градусную жару следят казаки в берцах и папахах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, река кама, пляжный отдых, загар в городе, пляж закамск, пляж водник
В жаркую погоду пермяки спасаются на пляжах Фото:

С приходом жары пермяки заполнили городские пляжи. Кроме спасателей безопасность обеспечивают и дружинники из числа казаков, которые инспектируют пляжи в полном обмундировании — камуфляжных костюмах, берцах и папахах. Фото на своем сайте разметила мэрия Перми.

«Сотрудники полиции, районных администраций и спасатели регулярно проводят обходы городских мест отдыха у воды для обеспечения безопасности детей, которые находятся там без родителей. В рейд, который состоялся сегодня, 5 июля, в районе КамГЭС с народными дружинниками и спасателями вышел глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов», — говорится в сообщении. На опубликованных фото запечатлены дружинники в казачьей форме.

Ранее URA.RU рассказывало, что 4 июля на Мотовилихинском пруду Перми семилетний мальчик, оказавшийся без присмотра взрослых, начал тонуть, но его вовремя спасли. По свидетельству фотокорреспондента агентства, пермяки часто купаются в запрещенных местах.

Казаки-дружинники ведут разъяснительную работу с отдыхающими
Казаки-дружинники ведут разъяснительную работу с отдыхающими

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С приходом жары пермяки заполнили городские пляжи. Кроме спасателей безопасность обеспечивают и дружинники из числа казаков, которые инспектируют пляжи в полном обмундировании — камуфляжных костюмах, берцах и папахах. Фото на своем сайте разметила мэрия Перми. «Сотрудники полиции, районных администраций и спасатели регулярно проводят обходы городских мест отдыха у воды для обеспечения безопасности детей, которые находятся там без родителей. В рейд, который состоялся сегодня, 5 июля, в районе КамГЭС с народными дружинниками и спасателями вышел глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов», — говорится в сообщении. На опубликованных фото запечатлены дружинники в казачьей форме. Ранее URA.RU рассказывало, что 4 июля на Мотовилихинском пруду Перми семилетний мальчик, оказавшийся без присмотра взрослых, начал тонуть, но его вовремя спасли. По свидетельству фотокорреспондента агентства, пермяки часто купаются в запрещенных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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