Mash: ВСУ вынуждены приостановить мобилизацию

Mash: ВСУ приостановили мобилизацию из-за уничтожения базы статистики хакерами

05 июля 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

ВСУ приостановили процесс мобилизации, пишет Mash Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальная база данных государственной службы статистики на Украине, которая использовалась Вооруженными Силами Украины для отыскания призывников, была полностью уничтожена русскими хакерами из группы «Солнцепек». Эта база данных содержала информацию о населении и включала данные о мужчинах призывного возраста. «Всеобщая мобилизация на Украине сворачивается — уничтожена целая сетка базы данных государственной службы статистики», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в результате атаки, серверы перестали функционировать, компьютеры сотрудников были очищены, а система взаимодействия с военкоматами и ВСУ была серьезно повреждена. Более того, по состоянию на 31 мая, не было сделано резервных копий важной информации. Восстановление уничтоженных данных является сложной задачей, и есть сомнения в возможности полного восстановления. Кроме того, хакеры получили доступ к спискам техники, поставляемой Норвегией, Литвой и Польшей, которые содержат информацию о неисправной и поврежденной технике, поставленной в поддержку Украины, передает telegram-канал.

Официальная база данных государственной службы статистики на Украине, которая использовалась Вооруженными Силами Украины для отыскания призывников, была полностью уничтожена русскими хакерами из группы «Солнцепек». Эта база данных содержала информацию о населении и включала данные о мужчинах призывного возраста. «Всеобщая мобилизация на Украине сворачивается — уничтожена целая сетка базы данных государственной службы статистики», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в результате атаки, серверы перестали функционировать, компьютеры сотрудников были очищены, а система взаимодействия с военкоматами и ВСУ была серьезно повреждена. Более того, по состоянию на 31 мая, не было сделано резервных копий важной информации. Восстановление уничтоженных данных является сложной задачей, и есть сомнения в возможности полного восстановления. Кроме того, хакеры получили доступ к спискам техники, поставляемой Норвегией, Литвой и Польшей, которые содержат информацию о неисправной и поврежденной технике, поставленной в поддержку Украины, передает telegram-канал.