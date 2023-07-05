05 июля 2023

В Челябинске резко выросли цены на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
Во втором квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 цена вторичных квартир выросла на 19,1% Фото:

В Челябинске в апреле—июне 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19,1%, составив почти 68 тысяч рублей за квадратный метр. Областной центр возглавил топ по росту цен на данный вид жилья, сообщается на популярном портале о недвижимости.

«Челябинск возглавил список крупных городов, в которых за год наиболее заметно повысились цены на вторичное жилье. Средняя цена за квадратный метр в этом городе во втором квартале 2023 года составила 67,9 тысяч рублей, что на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится на портале «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».

По данным исследования, сильнее всего за год вторичное жилье подорожало в Челябинске, Кирове и Перми. Больше всего подешевели квартиры на вторичном рынке в Калининграде, где за год средняя цена квадратного метра в городе потеряла 16,5% и была зафиксирована на отметке 100 тысяч рублей.

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В Челябинске в апреле—июне 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19,1%, составив почти 68 тысяч рублей за квадратный метр. Областной центр возглавил топ по росту цен на данный вид жилья, сообщается на популярном портале о недвижимости. «Челябинск возглавил список крупных городов, в которых за год наиболее заметно повысились цены на вторичное жилье. Средняя цена за квадратный метр в этом городе во втором квартале 2023 года составила 67,9 тысяч рублей, что на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится на портале «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость». По данным исследования, сильнее всего за год вторичное жилье подорожало в Челябинске, Кирове и Перми. Больше всего подешевели квартиры на вторичном рынке в Калининграде, где за год средняя цена квадратного метра в городе потеряла 16,5% и была зафиксирована на отметке 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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