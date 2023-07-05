В Челябинске резко выросли цены на вторичное жилье

06 июля 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Во втором квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 цена вторичных квартир выросла на 19,1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в апреле—июне 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19,1%, составив почти 68 тысяч рублей за квадратный метр. Областной центр возглавил топ по росту цен на данный вид жилья, сообщается на популярном портале о недвижимости. «Челябинск возглавил список крупных городов, в которых за год наиболее заметно повысились цены на вторичное жилье. Средняя цена за квадратный метр в этом городе во втором квартале 2023 года составила 67,9 тысяч рублей, что на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится на портале «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость». По данным исследования, сильнее всего за год вторичное жилье подорожало в Челябинске, Кирове и Перми. Больше всего подешевели квартиры на вторичном рынке в Калининграде, где за год средняя цена квадратного метра в городе потеряла 16,5% и была зафиксирована на отметке 100 тысяч рублей.

В Челябинске в апреле—июне 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19,1%, составив почти 68 тысяч рублей за квадратный метр. Областной центр возглавил топ по росту цен на данный вид жилья, сообщается на популярном портале о недвижимости. «Челябинск возглавил список крупных городов, в которых за год наиболее заметно повысились цены на вторичное жилье. Средняя цена за квадратный метр в этом городе во втором квартале 2023 года составила 67,9 тысяч рублей, что на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится на портале «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость». По данным исследования, сильнее всего за год вторичное жилье подорожало в Челябинске, Кирове и Перми. Больше всего подешевели квартиры на вторичном рынке в Калининграде, где за год средняя цена квадратного метра в городе потеряла 16,5% и была зафиксирована на отметке 100 тысяч рублей.