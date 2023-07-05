Пермская турфирма переключилась с уральских гор на африканские

Пермская компания «Другой маршрут», которая специализируется на организации походов по Уралу и другим регионам России, устраивает тур в Африку. В Марокко участникам похода предстоит увидеть Атлантический океан, провести ночь в пустыне Сахара и подняться на самую высокую гору Северной Африки, говорится на сайте организаторов.
«Тубкаль (4167 м) — самая высокая точка Атласских гор, Марокко и Северной Африки. Технически восхождение на вершину не сложное; восхождение и спуск в приют займут у нас примерно 6 — 7 часов, перепад высот — почти 1000 м. С вершины нам откроются потрясающие виды на горы Атласа, равнины Марракеша и пустыню Сахара», — описывается в программе тура пятый день путешествия.
За 11 дней кроме гор туристы посетят несколько городов Марокко, побывают в пустыне и на берегу океана. Тур запланирован на начало октября.
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