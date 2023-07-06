В Челябинскую область направили поток грузовиков из Китая

В Челябинскую область направили большой поток большегрузов из Китайской Народной Республики (КНР). Как сообщили URA.RU 7 июля в пресс-службе Челябинской таможни, за первое полугодие 2023 года показатели по импорту техники увеличились вдвое.
«Челябинская таможня за первое полугодие оформила более трех с половиной тысяч автомобилей, ввозимых в качестве товара. Импорт грузовых транспортных средств из Китайской Народной Республики, в сравнении с тем же периодом прошлого года, увеличился вдвое», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.
В ведомстве отметили, что в основном из КНР импортируют тягачи, самосвалы, бетономешалки, трактора и погрузчики. На рост показателей прямиком влияет улучшение отношений между странами.
В рамках программы по развитию российско-китайских отношений губернатор Челябинской области Алексей Текслер несколько раз ездил с рабочей поездкой в КНР. Во время одной из таких поездок он предложил местному производителю грузовиков Sinotruk Group открыть завод на Южном Урале.
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